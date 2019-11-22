Черные трансплантологи открыли охоту на украинцев: за почку предлагают до $20 тысяч

В Казахстане громкий скандал с "черными трансплантологами". Там арестован известный хирург, которого подозревают в незаконной пересадке органов. Его донорами были в том числе и украинцы, а покупателями органов оказались израильтяне.

То, что украинцев разбирают на органы для богатых иностранцев – не секрет. До сих пор в Киеве длится суд над международной группировкой, которая находила в Украине тех, кто готов был отдать свою почку. Платили им от 13 до 20 тысяч долларов, а сами зарабатывали до 100 тыс долларов с каждого клиента.

Как работает рынок "черной транспланталогии" в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Казахстане у украинцев брали почки

Известного в Казахстане хирурга Гани Куттымуратова арестовали еще 1 мая этого года, сейчас он находится в СИЗО. Его подозревают в незаконном изъятии органов, а также в сотрудничестве с преступной организацией, которая занималась "черной транспланталогией". Следствие считает, что врач лично провел 20 незаконных операций.

Гани Куттымуратов, известный в Казахстане хирург tengrinews.kz

По версии следователей, научный центр, где работает хирург, заключил договор с иностранной компанией по пересадке органов. Сам Гани Куттымуратов прооперировал 20 иностранцев, в основном из Израиля. Причем донорами органов выступали граждане Кыргызстана, Таджикистана и Украины. За свои услуги врач брал деньги. На одном органе группа зарабатывала 150 тыс долларов, а донорам, в т.ч. и украинцам платили по 10-15 тыс долларов.

Экс зам главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на свой странице в Facebook сообщал, что один из допрошенных украинцев рассказал, что продал свою почку, чтобы оплатить лечение супруги, которая страдает онкологией. Второй рассказал, что ему нужны были деньги на жизнь.

Защита хирурга говорит, что их подзащитный не нарушал волю ни доноров, ни реципиентов. Якобы все доноры добровольно приезжали в Казахстан, чтобы заработать денег.

Операции проводили в Турции и на Филиппинах

Это не первый случай, когда на бедных украинцах пытаются заработать "черные трансплантологии". В 2017 году в Украине СБУ задержала банду, куда входили граждане Украины, Беларуси, Турции. По сообщению правоохранителей, члены этой группы подыскивали в Украине через интернет малообеспеченных граждан, у которых были долги, и предлагали им продать почку.

Они создали коммерческую компанию, которая занималась медицинским туризмом. Донорам платили от 13 до 20 тысяч долларов. Сами же получали от 80 до 100 тысяч долларов с клиента.

Во время задержания подозреваемых в незаконных операциях СБУ

Схема была организована так: тут украинцы давали согласие на то, чтобы у них изъяли орган, затем им покупали билеты и переправляли в Турцию или на Филиппины для проведения операции. В месяц за рубеж выезжало 4-5 "медицинских туристов".

За рубежом их встречали девушки, которые селили в отель, провожали в клиники для прохождения медосмотра и комиссии. На комиссии они должны были сказать, что являются давними друзьями реципиентов, это было основное условие для получения разрешения на операцию.

Саму операцию проводили в Стамбуле в клинике Medicana и на Флилиппинах в клинике Vicente Sotto Memorial Medical Ctnter.

Пересадка органов

Прокуроры не приходят на суд

Дело с сентября 2017 года находится в суде, а все подозреваемые уже на свободе под залогом. Адвокат Евгений Ненашев, который ранее защищал одного из обвиняемых по этому делу, уверен, что дело не имеет юридической перспективы.

"Дело в том, что на территории Турции такие операции не запрещены, там есть специальные клиники для этого. Другое дело, что по всем меморандумам такие операции должны быть бесплатными. Но если кто-то захотел отблагодарить донора за то, что он отдал орган, то это тоже его личное дело. Иногда это ставится на поток, но это уже другой вопрос", - считает адвокат Ненашев.

Адвокат Роман Овод, который до сих пор защищает одну из обвиняемых в этом деле, говорит, что в последнее время суд постоянно откладывают, потому что туда не являются прокуроры. А схема донорства, по его мнению, выглядит по-другому.

Операция по пересадке органов

"На самом деле те, кто хочет продать свои органы, сами разыскивают тех, кто может им помочь. Я знаю, что в интернете, в Телеграмме создаются группы, где люди, которые уже перенесли подобную операцию, общаются между собой. И вот их находят желающие и просят поделиться опытом. Они сами хотят заработать, кто-то кредиты закрыть, а кто-то машину купить", - говорит Овод.

В деле есть несколько людей, которые также в свое время продали свою почку, и по версии следствия, оказывали услуги по поиску новых доноров.

Схемы: ищут в интернете и через врачей

Юрист Иван Либерман говорит, что есть несколько схем по поиску доноров для пересадки органов. "Часто люди сами решают продать орган, чтобы заработать денег. Причин у них может быть много. Кто-то погряз в кредитах, в долгах, кто-то хочет заплатить за лечение близкого родственника, кто-то в карты проиграл, а другой просто хочет заработать на квартиру. Они находят в интернете тех, кто может стать посредником и помочь им продать свой орган", - говорит Либерман.

В таких контейнерах перевозят "живые" органы для операции

Также, по словам адвоката, порой людей к этому подталкивают некоторые врачи. "Они видят своих пациентов, ходя к ним домой, втираются в доверие. Потом говорят, ну вот ты с двумя детьми одна, денег на еду даже нет. А есть такой вариант – продать почку. И с одной почкой люди живут нормально. Зато ремонт в хате сделаешь, детей оденешь и накормишь", - рассказывает Либерман.

Чаще всего доноров находят в интернете. "Действительно, есть специальные группы, куда обычно заходят те, кто уже решил продать орган. Там с ними делятся опытом, дают контакты посредников. Те, кто приводит нового донора, тоже получает свой гонорар", - говорит юрист.

Судебные разбирательства часто возникают в тех случаях, если с людьми не расплатились, или заплатили не достаточно денег. "Бывает, что и расчет произошел и все довольны. Но потом донор решает, что можно еще получить денег на реабилитацию, на лечение. И в результате возникают споры, и донор идет в полицию", - говорит Либерман.

Пересадка почки

В последнее время чаще всего подобные операции проводят в Турциии и в странах Азии.

Расценки на органы могут быть разными. За почку предлагают от 10 до 20 тысяч долларов, за легкое 30-50 тыс долларов, за часть печени – до 40 тыс долларов. Продают и роговицу глаза, и костный мозг, кожу.

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