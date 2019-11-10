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10 ноября • обновлено в 11:00
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Антон Швец
Антон Швец
Журналист Все статьи автора

Почему я не верю соцопросам на оккупированной территории

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Не верил в соцопросы Сивохо-Кошкиной, не верю и опросам Института антошкиного будущего и уж тем более статьям ЗН (сама статья, какой-то дикий непрофессиональный рак).

Релевантный соцопрос на оккупированной территории невозможен. Это как соцопрос "Готовы ли вы покинуть семью социалистических стран" в Сыктывкаре в 1979 году. Да, конечно, так они тебе и ответили, а не стуканули в комендатуру. Я напоминаю, что там люди попадали на подвал как корректировщики просто потому, что в неудачное время по телефону позвонили. А тут какие-то штрихи якобы ходят по улицам и соцопрос проводят. Как вы к украинским политикам относитесь? ДА УЖ ЯСНО КАК. Политически правильно относимся, а вы, кстати, удостоверение покажите.

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Заметьте, что не сообщили сколько людей отказалось отвечать на вопросы В ПРИНЦИПЕ. А ведь сначала надо выяснить СТАТУС человека, ведь это выборку надо нормировать под страты общества. Скорректировали говорят с учетом ВПЛ. А с учетом призывников первого и второго армейского корпусов выборку меняли? А с учетом их контрагентов? Контрабандистов, которых стало в разы больше и они значительная часть экономики? Их тоже опросили на улице? Здравствуйте вы "военнослужащий ДНР?". Ага хорошо. А какая ВУС? Звнимаетесь поставками для оккупантов? Так спрашивали? Или они знакомых там опрашивали по телефону просто, чтобы на подвал не попасть.

Отвечу цитатой из Пелевина:

Энлиль Маратович засмеялся.

— Милая, — сказал он, — у вас в голове пять тысяч маркетологов ср*ли десять лет, а вы хотите, чтобы я там убрал за пять минут.

Ну и бонусом вам скрин.

Почему я не верю соцопросам на оккупированной территории

Компания Нью Имидж Маркетинг Групп, на которую опираются УИБ и ЗН есть в базе псевдосоциологов-заказушников. Даже на нашей территории.

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Темы
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Место
Украина
Теги
ОРДЛО ДНР Новости ЛНР Новости ДНР опрос исследование
Источник
Источник: Facebook Антона Швеца
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Автор похоже пьян.
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Полностью поддерживаю автора. На территориях, оккупированных свидомитами уже 30 лет им срут в голову, что существует какая-то "украинская нация", что есть государство "украина", что ему, оказывается, сотни лет, что галицийский суржик, придуманный в конце 19 века является настоящим языком. Это очень сложно убрать и нужно хорошо постараться. Но, говорят, голод, холод и дубинка пана хорошо помогают.
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