Не верил в соцопросы Сивохо-Кошкиной, не верю и опросам Института антошкиного будущего и уж тем более статьям ЗН (сама статья, какой-то дикий непрофессиональный рак).

Релевантный соцопрос на оккупированной территории невозможен. Это как соцопрос "Готовы ли вы покинуть семью социалистических стран" в Сыктывкаре в 1979 году. Да, конечно, так они тебе и ответили, а не стуканули в комендатуру. Я напоминаю, что там люди попадали на подвал как корректировщики просто потому, что в неудачное время по телефону позвонили. А тут какие-то штрихи якобы ходят по улицам и соцопрос проводят. Как вы к украинским политикам относитесь? ДА УЖ ЯСНО КАК. Политически правильно относимся, а вы, кстати, удостоверение покажите.

Заметьте, что не сообщили сколько людей отказалось отвечать на вопросы В ПРИНЦИПЕ. А ведь сначала надо выяснить СТАТУС человека, ведь это выборку надо нормировать под страты общества. Скорректировали говорят с учетом ВПЛ. А с учетом призывников первого и второго армейского корпусов выборку меняли? А с учетом их контрагентов? Контрабандистов, которых стало в разы больше и они значительная часть экономики? Их тоже опросили на улице? Здравствуйте вы "военнослужащий ДНР?". Ага хорошо. А какая ВУС? Звнимаетесь поставками для оккупантов? Так спрашивали? Или они знакомых там опрашивали по телефону просто, чтобы на подвал не попасть.

Отвечу цитатой из Пелевина:

Энлиль Маратович засмеялся.

— Милая, — сказал он, — у вас в голове пять тысяч маркетологов ср*ли десять лет, а вы хотите, чтобы я там убрал за пять минут.

Ну и бонусом вам скрин.

Компания Нью Имидж Маркетинг Групп, на которую опираются УИБ и ЗН есть в базе псевдосоциологов-заказушников. Даже на нашей территории.

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