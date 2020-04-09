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9 апреля • обновлено в 17:12
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Почему Украина не остановила сепаратизм в Крыму, как в 1990-х: в СБУ дали ответ

8.3т
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К 2014 году Москва смогла инфильтрировать в государственные органы Украины граждан России, что помешало остановить сепаратистские настроения в Крыму в 2014 году.

Об этом в интервью LB.ua рассказала генерал-майор Службы безопасности Украины, заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина, отвечая на вопрос, почему Украине не удалось помешать сепаратизму в Крыму, так как в 1990-х годах.

Юлия Лапутина

Юлия Лапутина

"Что случилось в 2014 году? Россия много лет осуществляла против Украины не только агрессивную военную фазу, но и информационные психологические операции стратегического характера. Она продолжала формировать политическую мысль разными инструментами – от "мягкой силы" до создания пророссийских движений", – сказала она.

По ее мнению, страна не может победить войну, ежели ее министр обороны имеет гражданство страны-агрессора.

"В 2014 году мы оказались в ситуации, когда старое руководство с российскими корнями бежало, а за несколько месяцев построить новый государственный механизм не успели", – отметила Лапутина.

Генерал-майор СБУ подчеркнула, что РФ осуществляла мощную операцию, чтобы национальная спецслужба на "время Ч" полностью была деморализована и перешла на сторону России.

"Во времена Януковича в Управлении государственной охраны (УГО) была создана Служба безопасности президента, в которой якобы советником в непонятном статусе был бывший спецназовец ГРУ. Назначение на должности часто происходило по согласованию с ним. Когда он принимал решение, то анализировал отношение кандидата к России, готовность участвовать в соответствующих мероприятиях. Когда в 2014-м началась военная агрессия на Донбассе, мы все поняли последствия его "работы", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтеры рассекретили очередных российских наемников, которые принимали непосредственное участие в агрессии против Украины в Крыму в 2014 году.

Поэт и бывший политтехнолог Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, рассказал о том, почему аннексия Крыма президентом РФ Владимиром Путиным стала неожиданностью даже для большинства российского истеблишмента.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Крым
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
терпила рассказывает терпилам почему они все терпилы.
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4
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Даже я, живя в Латвии и ни разу не побывав в Крыму и на Украине, с детства знала, что западэнцы ненавидят русских и во Львове небезопасно говорить на русском языке, а Крым как был, так и остался русским. Какой такой "сепаратизм" она увидела в насквозь и до мозга костей русском регионе? Проукраинские в Крыму только понаехи с Украины.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
причина в другом,в Киеве произошел гос.пе.ре.во.рот,соответственно власть за.хв.а.т.или абсолютно не законно,вот именно это и привело к сииуации в Крыму и на Донбассе,остальное уже следствие этого.
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