Почему Украина не остановила сепаратизм в Крыму, как в 1990-х: в СБУ дали ответ

К 2014 году Москва смогла инфильтрировать в государственные органы Украины граждан России, что помешало остановить сепаратистские настроения в Крыму в 2014 году.

Об этом в интервью LB.ua рассказала генерал-майор Службы безопасности Украины, заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина, отвечая на вопрос, почему Украине не удалось помешать сепаратизму в Крыму, так как в 1990-х годах.

Юлия Лапутина

"Что случилось в 2014 году? Россия много лет осуществляла против Украины не только агрессивную военную фазу, но и информационные психологические операции стратегического характера. Она продолжала формировать политическую мысль разными инструментами – от "мягкой силы" до создания пророссийских движений", – сказала она.

По ее мнению, страна не может победить войну, ежели ее министр обороны имеет гражданство страны-агрессора.

"В 2014 году мы оказались в ситуации, когда старое руководство с российскими корнями бежало, а за несколько месяцев построить новый государственный механизм не успели", – отметила Лапутина.

Генерал-майор СБУ подчеркнула, что РФ осуществляла мощную операцию, чтобы национальная спецслужба на "время Ч" полностью была деморализована и перешла на сторону России.

"Во времена Януковича в Управлении государственной охраны (УГО) была создана Служба безопасности президента, в которой якобы советником в непонятном статусе был бывший спецназовец ГРУ. Назначение на должности часто происходило по согласованию с ним. Когда он принимал решение, то анализировал отношение кандидата к России, готовность участвовать в соответствующих мероприятиях. Когда в 2014-м началась военная агрессия на Донбассе, мы все поняли последствия его "работы", – добавила она.

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