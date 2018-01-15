Почему Россия беспрерывно воюет? В Украине рассекретили две причины

Россия, воюя на Донбассе и в Сирии, утилизирует свое ненужное оружие.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах Игорь Романенко.

"Мы тратим колоссальные деньги на утилизацию. Притом, что у нас хронически подрывались склады со старыми боеприпасами и прочие безобразия происходили. А у них утилизация проводится через применение этого застарелого оружия во время войны", - отметил Романенко.

По его словам, речь идет не только о Донбассе.

"Это же не только на Донбассе, а и в сирийской войне, и во всех войнах, которые они беспрерывно ведут со времен Советского Союза. То есть они большую часть ненужного утилизируют, применяя на театре военных действий в Украине, Сирии и так далее. Это методы их утилизации", - считает генерал-лейтенант.

В то же время он подчеркнул, что одновременно Россия испытывает новое вооружение.

"То есть решают две большие функции – утилизируют старое, сбрасывая на противника и обстреливая его, а новое испытывают на войне. И это тоже делается у нас же", - добавил Игорь Романенко.

По его мнению, Россия продолжает давить на Украину, чтобы заставить утилизировать свое вооружение и не производить мощное современное оружие.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Украину предупредили о коварном плане Путина по кораблям в Крыму.