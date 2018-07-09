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Побег лидера "ДНР" с Донбасса: в Москве назвали причину

3.7тЧитать новость на украинском

Российский писатель, бывший главарь террористов "ДНР" Захар Прилепин будет работать на выборах мэра Москвы.

Об этом заявил кандидат в градоначальники от Коммунистической партии РФ Вадим Кумин, передает Inforesist.org.

Политик отметил, что в его штабе будут представители различных "народно-патриотических сил".

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Стоит отметить, что Кумин на праймериз в интернете, который организовал "Левый фронт", занял только третье место.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин будет баллотироваться как самовыдвиженец.

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Выборы назначены на 9 сентября текущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захар Прилепин заявил о том, что покинет службу в рядах террористов "ДНР".

Персона
Захар Прилепин
Место
Украина
Объект
террористы "ДНР"
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