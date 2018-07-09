Побег лидера "ДНР" с Донбасса: в Москве назвали причину

Российский писатель, бывший главарь террористов "ДНР" Захар Прилепин будет работать на выборах мэра Москвы.

Об этом заявил кандидат в градоначальники от Коммунистической партии РФ Вадим Кумин, передает Inforesist.org.

Политик отметил, что в его штабе будут представители различных "народно-патриотических сил".

Стоит отметить, что Кумин на праймериз в интернете, который организовал "Левый фронт", занял только третье место.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин будет баллотироваться как самовыдвиженец.

Выборы назначены на 9 сентября текущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захар Прилепин заявил о том, что покинет службу в рядах террористов "ДНР".