В Украине сбежали опасные преступники: почему в тюрьмах царит хаос

Из украинских колоний бегут заключенные. Только за последние несколько дней полиция выловила троих.

Чаще всего решаются на отчаянный поступок те, кто отбывает наказание в колониях минимального уровня безопасности. Таких как Покровская колония №79, куда недавно этапировали виновницу кровавого ДТП в Харькове Елену Зайцеву. В этих заведениях сидельцы имеют право передвигаться без охраны и даже гулять за пределами центра.

Но бывает, что сбегают и заключенные из тюрем особого режима. Как правило, в таких случаях побеги могут быть тщательно спланированы, а сотрудники колонии материально заинтересованы. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Сбежали и заказали такси

На днях из Николаевской колонии №50 во Львовской области сбежали двое преступников. Они поздно вечером заказали такси в сторону Киева. Задержали их в Жидачевском районе у села Междуречье. Полицейский, который был не на службе, заметил двух подозрительных мужчин возле моста через реку Стрый, вызвал подмогу, а сам подошел к ним и попробовал задержать.

Сбежавшие преступники Нацполиция

Однако беглецы оказали сопротивление и ранили полицейского ножом в грудь. Но уйти им не удалось, помощь правоохранителей подоспела вовремя.

Раненый полицейский в больнице Факты

Убежать заключенным удалось благодаря тому, что они находились на так называемой социальной реабилитации. Тут они были без конвоя, и перед побегом находились на работе в другом месте.

Прятался в траве в парке

Буквально в среду, 4 сентября, в селе Кобеляки на Полтавщине задержали особо опасного преступника, который сбежал из Крюковской исправительной колонии №29. Неравнодушные местные жители заметили человека в парке, который нервно среагировал на появление полицейских. Преступник пытался спрятаться в траве, однако был задержан.

Мужчина был осужден за разбой и покушение на убийство. Из 15 лет отсидел 10. В Полтавскую область его перевели из Менской колонии в прошлом году. Эта колония предназначена для тех, кто отбывает серьезное наказание. Как именно сбежал заключенный, в полиции не комментируют.

Сбежавший преступник с Полтавской области Нацполиция

Разобрали стену в овощехранилище и сделали подкоп

В последнее время в Украине все чаще преступники совершают побеги. В июле этого года из Южной исправительной колонии №51 в Одесской области сбежали трое заключенных. Произошло это буквально под носом у охраны. Один из беглецов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней, двое – воры. Они работали в одной хозчасти и имели доступ к овощехранилищу. Они проломали стенку овощехранилища, отодвинули стенку заграждения и спрыгнули на дорогу. Их также задержали.

Колония №51 Корреспондент

Один из ярких побегов в 2013 году пытались совершить заключенные Петровской колонии №49. Это место заключения с повышенными мерами безопасности, поскольку тут отбывают срок рецидивисты и особо опасные преступники.

Друг заключенного заказал маленький спортивный вертолет якобы для перевозки груза. Вместе с подельником они сели в этот вертолет и указали пилоту куда лететь. Когда стало ясно, что приземляться нужно на территории колонии, пилот стал сопротивляться, однако ему угрожали оружием.

Но на территории колонии пилот заглушил мотор и выпрыгнул из кабины. Всех участников побега тогда задержали. Кстати, это была вторая попытка побега в этой колонии. Первый раз отсюда пытался сбежать заключенный в 90-х годах, забравшись на забор. Но его тоже задержали.

Вертолет, на котором пытались совершить побег Сегодня

А вот в 2002 году из колонии строго режима №81 в Винницкой области сбежали сразу шестеро опасных преступников. Все были по несколько раз судимы за разбои, кражи, ношение и хранение оружия. Для побега они сделали подкоп под тюремной стеной длиной в 30 метров. Причем копали ход в заброшенной мастерской целых полгода. Оказавшись на воле, беглецы украли "Жигули", принадлежавшие одному из предприятий МВД, и скрылись. Но через некоторое время все они были задержаны.

Зайцева живет в особых условиях

Эксперты говорят, что чаще всего побеги совершают те, кто отбывает наказание не в колониях строгого режима, а в исправительных центрах ( в народе их еще называют "химией"). Например, таких как Покровский исправительный центр №79, куда на днях этапировали виновницу смертельной аварии в Харькове Елену Зайцеву. По данным нашего источника, Зайцева живет в отдельном блоке, в хороших условиях, а еду ей доставляют с воли.

Елена Зайцева будет отбывать наказание в особых условиях ТСН

"Может, Зайцева там живет отдельно, ее кормят и поят. А для остальных нахождение в этом учреждении достаточно сложное. Там очень плохие условия содержания. Например, женщинам приходится тяжело работать. Их даже заставляли разбивать горячий, застывающий металл на одном из заводов. Они там находятся в рабском положении. Но в этом исправительном учреждении осужденные имеют право передвигаться без охраны, выходить даже за территорию, их вывозят на работу на объекты вне центра. Поэтому у них больше возможностей сбежать", – считает адвокат и правозащитник Виктор Колбанцев.

Зайцева живет в элитных условиях скрин видео

Другие заключенные работают как рабы на заводе 112

Бегут из центров и больниц

Координатор программы Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко говорит также, что в Украине заключенные чаще всего сбегают не из тюрем строго режима, а из мест ограничения свободы (центры реабилитации).

"Даже самовольная отлучка там считается побегом. И если смотреть статистику, то больше всего побегов именно из центров реабилитации. А вот что касается колоний высокого, среднего уровня безопасности, то там такое происходит редко. Разве что могут подкоп сделать, или подкупить персонал. В таком случае возможно", – говорит Диденко.

Также, по словам Диденко, побеги совершают из больниц: "Когда заключенного отвозят в гражданскую больницу, то оттуда проще сбежать. Могут заплатить или договориться с охраной. После некоторых попыток теперь решено всех заключенных в больницах приковывать наручниками, в каком бы состоянии они не находились".

Сбежать из колонии с высоким уровнем безопасности сложно Факты

Работники колоний идут на сговор

Наш источник, работающий в пенитенциарной службе, рассказывает, что на самом деле ситуация в системе исполнения наказаний очень напряженная. "Хуже всего в тех тюрьмах, где сидят приговоренные к пожизненному заключению. Им терять нечего, а охрана везде слабая. Люди разбегаются, потому что платят им копейки. Те, кто остался, выживают за счет поборов с тех же заключенных. Берут и за то, что телефон передадут, и запрещенные вещества принесут, и еду. Хуже всего ситуации в Житомирской, Винницкой, Одесской, Львовской, Ровенской областях", – говорит источник.

Андрей Диденко подтверждает, что работники колоний могут идти на сговор из-за низких зарплат. "Из-за того что мало платят и отбор на работу в тюрьмы – очень скудный по профессиональному уровню. Еще недавно они получали 4 тысячи гривен, им сейчас немного подняли зарплаты, но все равно этого мало, учитывая, что большинство сотрудников имеют семьи. Поэтому они и идут на сговор", – считает Диденко.

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