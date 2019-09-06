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8 сентября • обновлено в 11:58
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В Украине сбежали опасные преступники: почему в тюрьмах царит хаос

17.7т Читать материал на украинском

Из украинских колоний бегут заключенные. Только за последние несколько дней полиция выловила троих.

Чаще всего решаются на отчаянный поступок те, кто отбывает наказание в колониях минимального уровня безопасности. Таких как Покровская колония №79, куда недавно этапировали виновницу кровавого ДТП в Харькове Елену Зайцеву. В этих заведениях сидельцы имеют право передвигаться без охраны и даже гулять за пределами центра.

Но бывает, что сбегают и заключенные из тюрем особого режима. Как правило, в таких случаях побеги могут быть тщательно спланированы, а сотрудники колонии материально заинтересованы. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Сбежали и заказали такси

На днях из Николаевской колонии №50 во Львовской области сбежали двое преступников. Они поздно вечером заказали такси в сторону Киева. Задержали их в Жидачевском районе у села Междуречье. Полицейский, который был не на службе, заметил двух подозрительных мужчин возле моста через реку Стрый, вызвал подмогу, а сам подошел к ним и попробовал задержать.

Сбежавшие преступники

Сбежавшие преступники

Нацполиция

Однако беглецы оказали сопротивление и ранили полицейского ножом в грудь. Но уйти им не удалось, помощь правоохранителей подоспела вовремя.

Раненый полицейский в больнице

Раненый полицейский в больнице

Факты

Убежать заключенным удалось благодаря тому, что они находились на так называемой социальной реабилитации. Тут они были без конвоя, и перед побегом находились на работе в другом месте.

Прятался в траве в парке

Буквально в среду, 4 сентября, в селе Кобеляки на Полтавщине задержали особо опасного преступника, который сбежал из Крюковской исправительной колонии №29. Неравнодушные местные жители заметили человека в парке, который нервно среагировал на появление полицейских. Преступник пытался спрятаться в траве, однако был задержан.

Мужчина был осужден за разбой и покушение на убийство. Из 15 лет отсидел 10. В Полтавскую область его перевели из Менской колонии в прошлом году. Эта колония предназначена для тех, кто отбывает серьезное наказание. Как именно сбежал заключенный, в полиции не комментируют.

Сбежавший преступник с Полтавской области

Сбежавший преступник с Полтавской области

Нацполиция

Разобрали стену в овощехранилище и сделали подкоп

В последнее время в Украине все чаще преступники совершают побеги. В июле этого года из Южной исправительной колонии №51 в Одесской области сбежали трое заключенных. Произошло это буквально под носом у охраны. Один из беглецов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней, двое – воры. Они работали в одной хозчасти и имели доступ к овощехранилищу. Они проломали стенку овощехранилища, отодвинули стенку заграждения и спрыгнули на дорогу. Их также задержали.

Колония №51

Колония №51

Корреспондент

Один из ярких побегов в 2013 году пытались совершить заключенные Петровской колонии №49. Это место заключения с повышенными мерами безопасности, поскольку тут отбывают срок рецидивисты и особо опасные преступники.

Друг заключенного заказал маленький спортивный вертолет якобы для перевозки груза. Вместе с подельником они сели в этот вертолет и указали пилоту куда лететь. Когда стало ясно, что приземляться нужно на территории колонии, пилот стал сопротивляться, однако ему угрожали оружием.

Но на территории колонии пилот заглушил мотор и выпрыгнул из кабины. Всех участников побега тогда задержали. Кстати, это была вторая попытка побега в этой колонии. Первый раз отсюда пытался сбежать заключенный в 90-х годах, забравшись на забор. Но его тоже задержали.

Вертолет, на котором пытались совершить побег

Вертолет, на котором пытались совершить побег

Сегодня

А вот в 2002 году из колонии строго режима №81 в Винницкой области сбежали сразу шестеро опасных преступников. Все были по несколько раз судимы за разбои, кражи, ношение и хранение оружия. Для побега они сделали подкоп под тюремной стеной длиной в 30 метров. Причем копали ход в заброшенной мастерской целых полгода. Оказавшись на воле, беглецы украли "Жигули", принадлежавшие одному из предприятий МВД, и скрылись. Но через некоторое время все они были задержаны.

Зайцева живет в особых условиях

Эксперты говорят, что чаще всего побеги совершают те, кто отбывает наказание не в колониях строгого режима, а в исправительных центрах ( в народе их еще называют "химией"). Например, таких как Покровский исправительный центр №79, куда на днях этапировали виновницу смертельной аварии в Харькове Елену Зайцеву. По данным нашего источника, Зайцева живет в отдельном блоке, в хороших условиях, а еду ей доставляют с воли.

Елена Зайцева будет отбывать наказание в особых условиях

Елена Зайцева будет отбывать наказание в особых условиях

ТСН

"Может, Зайцева там живет отдельно, ее кормят и поят. А для остальных нахождение в этом учреждении достаточно сложное. Там очень плохие условия содержания. Например, женщинам приходится тяжело работать. Их даже заставляли разбивать горячий, застывающий металл на одном из заводов. Они там находятся в рабском положении. Но в этом исправительном учреждении осужденные имеют право передвигаться без охраны, выходить даже за территорию, их вывозят на работу на объекты вне центра. Поэтому у них больше возможностей сбежать", – считает адвокат и правозащитник Виктор Колбанцев.

Зайцева живет в элитных условиях

Зайцева живет в элитных условиях

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Другие заключенные работают как рабы на заводе

Другие заключенные работают как рабы на заводе

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Бегут из центров и больниц

Координатор программы Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко говорит также, что в Украине заключенные чаще всего сбегают не из тюрем строго режима, а из мест ограничения свободы (центры реабилитации).

"Даже самовольная отлучка там считается побегом. И если смотреть статистику, то больше всего побегов именно из центров реабилитации. А вот что касается колоний высокого, среднего уровня безопасности, то там такое происходит редко. Разве что могут подкоп сделать, или подкупить персонал. В таком случае возможно", – говорит Диденко.

Также, по словам Диденко, побеги совершают из больниц: "Когда заключенного отвозят в гражданскую больницу, то оттуда проще сбежать. Могут заплатить или договориться с охраной. После некоторых попыток теперь решено всех заключенных в больницах приковывать наручниками, в каком бы состоянии они не находились".

Сбежать из колонии с высоким уровнем безопасности сложно

Сбежать из колонии с высоким уровнем безопасности сложно

Факты

Работники колоний идут на сговор

Наш источник, работающий в пенитенциарной службе, рассказывает, что на самом деле ситуация в системе исполнения наказаний очень напряженная. "Хуже всего в тех тюрьмах, где сидят приговоренные к пожизненному заключению. Им терять нечего, а охрана везде слабая. Люди разбегаются, потому что платят им копейки. Те, кто остался, выживают за счет поборов с тех же заключенных. Берут и за то, что телефон передадут, и запрещенные вещества принесут, и еду. Хуже всего ситуации в Житомирской, Винницкой, Одесской, Львовской, Ровенской областях", – говорит источник.

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Андрей Диденко подтверждает, что работники колоний могут идти на сговор из-за низких зарплат. "Из-за того что мало платят и отбор на работу в тюрьмы – очень скудный по профессиональному уровню. Еще недавно они получали 4 тысячи гривен, им сейчас немного подняли зарплаты, но все равно этого мало, учитывая, что большинство сотрудников имеют семьи. Поэтому они и идут на сговор", – считает Диденко.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
тюрьма Пенитенциарная служба Украины
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Комментарии
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Так НЭЗАБЛЕЖНОСТЬ! Чи не?_)))
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3
1
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
хаос не только в тюрьмах,беспредел по колхозах,в городах,на дорогах ,начиная от Рава Руська и до Чернигова,районные и обласные газеты забиты криминальными новостями,..разбой,поножовщина бытовая итд...короче здобулы,кстати одна из причин так наз.красного террора ,после октябрьского переворота (1917),ну и послевоенный бандитизм,который еще больше расцвел,после амнистии 1953го,..все по кругу идет..
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Николаев Олег
Николаев Олег
Нэзабаром Сравні, второй опыт украинской независимости превратился в то же самое, что было и первый раз - Руина.
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3
2
Николаев Олег
Николаев Олег
Героям слава!
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1
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