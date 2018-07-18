Побег опасных преступников из одесской колонии: в полиции сообщили о поисках

Главное управление Национальной полиции в Одесской области до сих пор не располагает информацией о местонахождении третьего преступника, сбежавшего из одесской колонии.

На вопрос OBOZREVATEL, известно ли полиции местонахождение Владислава Кусписа и не убежал ли он из города, в пресс-службе сообщили: "Ничего нет, никаких сведений".

Владислав Куспись (на фото в центре) до сих пор на свободе Национальная полиция Украины

По информации пресс-службы, по факту побега из места лишения свободы начато уголовное производство по ч. 2 ст. 393 УК Украины, что карается сроком от 3 до 5 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, начальник ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что двое сбежавших преступников - Иван Запорожан и Вячеслав Загорнюк задержаны.