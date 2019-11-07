Главная Новости
7 ноября • обновлено в 13:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Победа за нами!" ВСУ показали убитого террориста на Донбассе

1.3т Читать материал на украинском

На Донбассе ликвидировали еще одного террориста "Донецкой народной республики" ("ДНР") Евгения Блихора.

Об этом сообщил на странице своего Telegram-канала офицер Вооруженных Сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Блихор "Эфиоп" Евгений сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Билет обменял на веревку и мыло. Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.

Евгений Блихор

Евгений Блихор

Новости
"Украина загнивает в долгах": стало известно, как зомбируют жителей "ДНР"
Евгений Блихор

Евгений Блихор

Евгений Блихор

Евгений Блихор

"Победа за нами!" ВСУ показали убитого террориста на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска потеряли на Донбассе четырех бойцов за 6 ноября. Из них безвозвратно – одного человека.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
4
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения