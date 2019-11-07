"Победа за нами!" ВСУ показали убитого террориста на Донбассе

На Донбассе ликвидировали еще одного террориста "Донецкой народной республики" ("ДНР") Евгения Блихора.
Об этом сообщил на странице своего Telegram-канала офицер Вооруженных Сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Блихор "Эфиоп" Евгений сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Билет обменял на веревку и мыло. Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.
Евгений Блихор
Евгений Блихор
Евгений Блихор
Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска потеряли на Донбассе четырех бойцов за 6 ноября. Из них безвозвратно – одного человека.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.