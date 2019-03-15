"Победа за нами!" На Донбассе убили террористку, обещавшую "отстреливать украинцев"

На Донбассе ликвидировали известную террористку с позывным "Кира", которая часто в эфире телевидения боевиков обещала "отстреливать украинцев".

О ее гибели рассказал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "01.03.19 г. "бригада 200" пополнилась очередным бойцом, позывной "Кира", данные уточняются. Все будет Украина и победа за нами!" – подчеркнул он.

В сети террористы скорбят о смерти и обвиняют во всем "украинскую химеру", которая якобы поглотила их соратницу, "воевавшую за Новороссию на передовых позициях".

Террористка "Кира"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото террориста "ЛНР" Андрея Грищенко с позывным "ЗАС", которого 7 марта украинские защитники ликвидировали на Луганщине.

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