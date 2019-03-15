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"Победа за нами!" На Донбассе убили террористку, обещавшую "отстреливать украинцев"

3.9тЧитать материал на украинском

На Донбассе ликвидировали известную террористку с позывным "Кира", которая часто в эфире телевидения боевиков обещала "отстреливать украинцев".

О ее гибели рассказал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "01.03.19 г. "бригада 200" пополнилась очередным бойцом, позывной "Кира", данные уточняются. Все будет Украина и победа за нами!" – подчеркнул он.

В сети террористы скорбят о смерти и обвиняют во всем "украинскую химеру", которая якобы поглотила их соратницу, "воевавшую за Новороссию на передовых позициях".

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Террористка "Кира"

Террористка "Кира"

"Победа за нами!" На Донбассе убили террористку, обещавшую "отстреливать украинцев"
"Победа за нами!" На Донбассе убили террористку, обещавшую "отстреливать украинцев"
"Победа за нами!" На Донбассе убили террористку, обещавшую "отстреливать украинцев"
"Победа за нами!" На Донбассе убили террористку, обещавшую "отстреливать украинцев"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото террориста "ЛНР" Андрея Грищенко с позывным "ЗАС", которого 7 марта украинские защитники ликвидировали на Луганщине.

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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия знатно пердолит росийскую армию на Донбассе! Война до полной победы!
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Рейт Адам
Рейт Адам
Это все неправда! Она как и моторыла с Гиви,спрятаны,мудрой эфесбой,на солнечных островах,а вместо нее подкинули труп,какой-то хохлушки,что отсасывала впопучленцам,ну так ее ж не жалко)))
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Рейт Адам, ты дебил?
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