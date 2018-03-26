"Нужно разделить": Украине подсказали, как быстрее вернуть Донбасс и Крым

Украине стоит разделить вопросы прекращения конфликта на Донбассе и возврата аннексированного Россией Крыма. В таком случае вернуть эти территории под контроль можно будет в течении ближайших десяти лет.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт-международник Ирина Верещук.

"К сожалению, нам для себя нужно установить четкий водораздел, чего мы хотим достичь. Если мы хотим перманентной войны, которая никогда не закончится на Донбассе, где каждый день будут погибать наши ребята, то мы можем позволить себе говорить о Крыме и Донбассе одним вопросом, который ни к чему не приведет и затянет на годы решение вопроса по Донбассу. У нас уже 5% ВВП идет на вооружение, а будет тянуть 15-20%. Мы вынуждены будем отвечать тем угрозам. Но потенциала у нас особенно и нет. Мы не Россия, мы не можем откупорить еще один нефтегазовый корок. Я считаю, нужно этот вопрос разделять, как бы горько это не было", - отметила эксперт.

По ее словам, за Крым стоит бороться в международных судах и с помощью санкций.

"Мы же понимаем, что для этого Путин и устроил все на Донбассе, чтобы потом воспользоваться и сказать: "От Крыма руки убрали и забыли о нем, вынесли за скобки, а здесь работаем по Донбассу". Нам самим нужно сделать вывод: Мы хотим бороться за Крым через Донбасс или мы хотим бороться и за Крым, и за Донбасс. А это разная постановка вопроса. Крым - это один кейс, это международные суды. Вы видите, как они(крымчане. - Ред) голосуют. Пускай это не было 92%, но 65% было. Они искренне верят, что им лучше с Россией. Давайте мы будем достигать своей цели не признавая Крым российским, заставляя платить Россию миллиарды. Только юридически, дипломатически, санкционно. Вот это вопрос по Крыму", - подчеркнула Верещук.

При этом она добавила, что разделив эти вопросы, Украина сможет восстановить территориальную целостность в обозримые сроки.

"Вопрос Донбасса – это другой вопрос. Это ввод миротворческих войск, ввод временной международной администрации и установление границы с Россией. Донбасс можно решить за 3-5 лет. Крым – 10-20 лет", - заключила она.

Как сообщал "Обозреватель", в России признали поражение Путина на Донбассе.