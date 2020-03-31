Житель Староконстантинова Хмельницкой области устроил "перформанс" в разгар пандемии коронавируса – он несколько дней подряд возил по городу черный гроб с надписью "Задумайся".

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При этом из авто через громкоговоритель женский голос призывал к соблюдению правил карантина: мол, вы нужны родным, а не ритуальным службам, пишет местное издание "УнасNews".

В результате мужчину несколько раз оштрафовали копы (его грузовой автомобиль был без номерных знаков), а неизвестные разбили лобовое стекло, сломали гроб и украли из машины звуковую аппаратуру.

В Староконстантинове устроили акцию с гробом из-за COVID-19 unas.news

Организатор акции с гробом – заробитчанин Игорь Матвиюк – считает, что его выходка должна была "взбудоражить" местных жителей. Он рассказал, что три месяца назад был в Италии на заработках, потом вернулся домой, "чтобы что-то сделать на родине".

Мужчина планировал запустить еще две машины с предупреждением, однако ему начали угрожать физической расправой и планов он не осуществил.

В Староконстантинове устроили акцию с гробом из-за COVID-19 unas.news

В Староконстантинове устроили акцию с гробом из-за COVID-19 unas.news

"Люди спортивного телосложения заблокировали нас на автомобилях на выезде из города. Угрожали поджечь нашу машину, взять ружье и застрелить. Дескать, черного гроба пугаются дети...

Дошло до потасовки. Откуда-то появились еще несколько человек. Одни кричали, угрожали. Другие успокаивали. Подъехала полиция. В частной беседе полицейские посоветовали быть осторожными, потому что спущенными колесами на машине, что происходит регулярно, дело может не ограничиться", – рассказал Игорь.

В Староконстантинове устроили акцию с гробом из-за COVID-19 unas.news

Спустя некоторое время он сообщил журналистам, что 31 марта стекло и салон его машины разбили неизвестные. Они также поломали гроб.

Полиция открыла уголовное производство о краже (по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса).

Разбитое и ограбленное авто unas.news

Разбитое и ограбленное авто unas.news

Разбитое и ограбленное авто unas.news

Разбитое и ограбленное авто unas.news

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" под Киевом 31 марта приземлился самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

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