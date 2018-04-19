"По сирийскому сценарию": главарь "ДНР" придумал новую страшилку

Так называемый заместитель командующего оперативным командованием террористов "ДНР" Эдуард Басурин, известный фейками о ВСУ, придумал очередную "страшилку".

"Террористический NewsFront сегодня выложил на YouTube заявление т.н. "зам.командующего ВС ДНР" некоего Басурина, которое тот с запинками зачитал с распечатки от кураторов из ФСБ", – написал на своей странице в Facebook заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Так, Басурин заявил о якобы готовящейся "химической атаке" на Донбассе.

"Имеется информация о намерении украинского командования во взаимодействии с натовскими советниками организовать химическую атаку против своих войск для последующего обвинения в этом нашей "республики". Постановка будет осуществлена по сирийскому сценарию в Думе. Инсценирована террористической организацией так называемый "Белый газ", – сказал он.

По словам террориста, это якобы необходимо украинскому руководству для обоснования присутствия войск НАТО либо поставок летального вооружения странами Запада.

"Мы официально сообщаем, что химических боеприпасов на вооружении нашей армии нет. В то же время образцы боевых отравляющих веществ имеются на вооружении украинской армии", – добавил Басурин.

"Дотянутся ли террористы с ОВ до позиций ВСУ - неясно. Но практикум по массовому применению явно решили повторить - заодно и поголовье, требующее еды, одежды-обуви, работы, денег и прочего, подсократить", – резюмировал Голобуцкий.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Басурин выдал перл про сбитый беспилотник на Донбассе.