"По методичкам КГБ": историк указал на знаковый момент в "списке 47"

Россия показала себе государством-террористом, которое уничтожает неугодных по "методичкам КГБ".

Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель академических программ Центра исследований освободительного движения, историк Владимир Бирчак, комментируя список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым якобы грозит смерть.

"Дело в том, что старые методички КГБ - с них в ФСБ даже пыль не сдували и не поднимали их из архива – они, наверное, так и находятся на рабочих столах", - заявил Бирчак.

Как подчеркнул историк, РФ сейчас "является государством-террористом и продолжает террористическую деятельность".

"Какими бы не были заявления ФСБ в конце 20-го и начале 21-го века, что последними жертвами советских и российских спецслужб являются лидеры ОУН Степан Бандера и Лев Ребет, на самом деле они эти вещи продолжают. Мы имеем резонансное убийство Вороненкова год назад, отравление Скрипалей и предотвращенное покушение на Аркадия Бабченко", - отметил Бирчак.

"Это государство будет продолжать террористические методы. Владимир Путин, который пришел из спецслужб, будет действовать такими методами, запугивать весь мир и своих непосредственных соседей, чтобы показать, каким титаном является Россия. На самом деле он показывает, каким монстром она является", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские спецслужбы инсценировали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, чтобы задержать организаторов покушения на него. 30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак заявил о поимке заказчика убийства журналиста.

После этого генпрокурор Юрий Луценко заявил, что помимо покушения на Бабченко в Киеве, преступные группировки планировали убийства еще 47 человек.

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