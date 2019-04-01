''У меня волосы встали дыбом!'' Очевидец рассказал о взрывном ЧП с детьми в Запорожье

В Запорожье 13-летний школьник погиб в результате взрыва гранаты, которую он с приятелем нашел на улице. Подробности трагедии OBOZREVATEL рассказал очевидец Александр, возле частного дома которого произошло ЧП.

Днем 31 марта мужчина находился в комнате. "Вдруг как рванет, у меня аж волосы встали дыбом! Я на улицу, смотрю – возле забора на боку лежит мальчик. По лицу и груди у него текла кровь. Тут же не земле небольшая свежая воронка", – вспоминает жуткий момент Александр.

Рядом находился еще один паренек. По словам мужчины, внешне у него не было никаких травм, но ребенок был в шоке.

"Спрашиваю его: "Что произошло?" А он молчит, губы трясутся, сопли текут. Уже позже выяснилось, что за интернатом, напротив городской больницы №9, дети нашли гранату. Взяли с собой и один из них потом ее бросил", – отметил очевидец.

Место происшествия

Место происшествия

По словам Александра, на месте ЧП собралось более сотни человек. "Полиция и скорая прибыли в течение нескольких минут. Детей увезли в больницу, а полицейские оградили место и начали вынимать осколки, которыми посекло забор и ворота гаража", – отметил Александр.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, несмотря на все усилия, спасти старшего мальчика не удалось. Жизни другого 12-летнего школьника ничто не угрожает.

Место происшествия Google. Maps

В полиции отметили, что взрывоопасный предмет (что конкретно взорвалось – установят эксперты) дети обнаружили рядом с одним из жилых домов. Кто и с какой целью оставил там адское устройство, на данный момент неизвестно.

Уголовное производство открыто по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет.

Дети нашли гранату недалеко от больницы и отправились к частному сектору. Там и произошла трагедия Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта в Киеве в подъезде жилого дома сработало взрывное устройство. В результате пострадал главный врач Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны.

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