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"Плодим УБДшников": доброволец назвал главную проблему украинской армии

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В подразделениях, воюющих на Донбассе, процветает "военный туризм" - часть людей заключает контракты на прохождение службы исключительно ради получения статуса УБД.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал Сергей Ткаченко, боец батальона имени Кульчицкого, входящего в структуру Нацгвардии.

"Есть проблема, когда люди приходят сюда (в подразделения, выполняющие боевые задания на Донбассе. - Ред.) за статусом УБД. Это повсеместная проблема. Человек приходит, проходит ВЛК, психологический отбор, едет на Донбасс на одну ротацию, получает УБД – и все, моментально превращается в больного человека. Сразу комиссуется или переводится в какие-то тыловые части", - рассказал он.

Сергей Ткаченко

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По мнению Ткаченко, при существующем положении вещей Украина лишь получает дополнительную и неоправданную нагрузку на бюджет.

"Мы просто начинаем плодить армию УБДшников. Это никому не надо. Это истощает бюджет", - отметил он.

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В то же время, боец батальона Кульчицкого убежден: многие из тех, кто уже успел повоевать на Донбассе, готовы вернуться, как только Украина пойдет в наступление.

"Из отвоевавших, особенно в первых волнах мобилизации, очень многие готовы вернуться. Но они готовы вернуться, чтобы воевать. Они не готовы просто гнить на каком-то ВОПе или сидеть и тупо считать, сколько "Градов" или снарядов от САУ прилетело в твою сторону, передавать это куда-то по рации, не всегда получая возможность адекватно ответить", - резюмировал Ткаченко.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как простой фельдшер сумел сорвать штурм террористов на Донбассе.

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Темы
ВойнаАТО на ДонбассеЛьготы в УкраинеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Персона
Сергей Ткаченко
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассавойнаАТОНациональная гвардия
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