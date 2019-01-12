''Плешивый брехун!'' Крымчане взвыли от жизни при России

Жители аннексированного Крыма в сети высказали недовольство российскими "властями" и разочарование из-за их невыполненных обещаний.

Соответствующие скриншоты опубликовал на странице в Twitter блогер с ником "КРЫМский бандеровец".

"В*тке пытались доказать, что они попали в рай, но в комментариях что-то пошло не так. Не отпускают в*тку воспоминания о том, как они жили до российской оккупации", — отметил блогер.

Так, в местном паблике "Подслушано Керчь" появился пост о том, что Крым якобы "пригрели четыре года назад", а до того жители полуострова жили "в ужасе и бедности".

Однако пользователи не согласились с данным утверждением.

"Мы жили в ужасе и бедности? Хм… Это что-то новенькое. А то, что в Керчи загибаются два порта, которые при Украине работали по полной — это конечно не показатель уровня жизни города…" — сказано в одном из комментариев.

"Господи, как мы выживали при Украине! Нас заставляли учиться, получать зарплату, пенсионерам пенсию силком впихивали… Короче, гнобили по полной!" — с сарказмом заявил другой комментатор.

"Обещали снижение цен. Наоборот — все дорожает и будет дорожать, так что побольше верьте телевизору и плешивому брехуну", — пишут в сети.

Крым. Ватке пытались доказать, что они попали в рай, но в комментариях что-то пошло не так. Не отпускают ватку воспоминания о том, как они жили до российской оккупации pic.twitter.com/TcsDax8PZd — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 12 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Ялты рассказали, как так называемые власти массово стали отбирать у местных бизнес.

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