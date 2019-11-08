Пленные в тюрьмах "Л/ДНР": озвучены страшные цифры

На неподконтрольной власти Украины территории Донецкой и Луганской областей незаконно лишены свободы 244 человека.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на данные Службы безопасности Украины в ответ на официальный запрос.

Отмечается, что количество пленных постоянно меняется.

"ДНР" rada5.com

Так, несколько недель назад, 24 октября, спецслужба сообщала о 245, а еще ранее — о 240 заключенных.

Как объясняют в СБУ, информация о количестве человек, которые удерживаются в тюрьмах оккупантов, постоянно меняется ни основании полученных данных от "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик на встрече в Минске 29 октября рассказал, что Украина и "Л/ДНР" готовят масштабный обмен пленными.

Со своей стороны заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко подтвердил, что Россия и Украина продолжают работу по организации нового обмена заключенными. Однако о конкретной дате речь пока не идет.

Позже в самопровозглашенной "ДНР" заявили, что готовы к проведению обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85".

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