Главная Новости
8 ноября • обновлено в 13:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Пленные в тюрьмах "Л/ДНР": озвучены страшные цифры

777 Читать материал на украинском

На неподконтрольной власти Украины территории Донецкой и Луганской областей незаконно лишены свободы 244 человека.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на данные Службы безопасности Украины в ответ на официальный запрос.

Отмечается, что количество пленных постоянно меняется.

Новости
Десятки убитых, раненых и пленных: в "Л/ДНР" забили тревогу из-за огромных потерь

"ДНР"

"ДНР"

rada5.com

Так, несколько недель назад, 24 октября, спецслужба сообщала о 245, а еще ранее — о 240 заключенных.

Как объясняют в СБУ, информация о количестве человек, которые удерживаются в тюрьмах оккупантов, постоянно меняется ни основании полученных данных от "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Место
Украина
Теги
обмен военнопленные террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
3
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения