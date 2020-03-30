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30 марта • обновлено в 14:32
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"Пленки Ермака": САП начала расследование

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Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

Речь идет об обнародованных ранее нардепом Гео Леросом видеозаписях, на которых человек, похожий на брата главы ОПУ Андрея Ермака – Дениса Ермака – договаривается о таком трудоустройстве заинтересованных лиц. Об этом сообщает пресс-служба САП на странице в Facebook.

Отмечается, что по распоряжению заместителя генпрокурора – руководителя САП Назара Холодницкого, 30 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

САП начала дело по "пленкам Ермака"

САП начала дело по "пленкам Ермака"

"В Специализированную антикоррупционную прокуратуру поступило обращение от народного депутата Украины Гео Лероса о совершение коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия", – обусловили производство в САП.

Документ

Документ

САП

В ведомстве подчеркнули, что в своем обращении нардеп в частности просил проверить причастность к совершению указанного преступления одного из руководителей Офиса президента Украины.

Досудебное расследование по делу в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

  • Сам глава ОП Андрей Ермак заявил, что подал заявления в СБУ и ГБР по факту распространения видео. Он обвинил Лероса в клевете.

  • Вскоре в сети появилось новое видео с человеком, похожим на Дениса Ермака – брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – который якобы договаривается с собеседником о коррупционной схеме.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Гео Лерос Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
расследование Офис президента Специализированная антикоррупционная прокуратура
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