Племянница министра юстиции обзавелась элитными квартирами и авто

Племянница министра юстиции Украины Павла Петренко Божена Кличук после его назначения стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200.

Об этом говорится в расследовании телепрограммы "Наші гроші".

Как отмечается, еще три года назад племянница министра приобрела активы, нынешняя рыночная стоимость которых – примерно 7 миллионов гривен, хотя собственных доходов на подобные приобретения у нее не было.

В то время девушка была студенткой и работала только младшим экономистом и помощником бухгалтера.

обе квартиры девушка приобрела в 2015 году. Это двухкомнатные апартаменты 85 квадратных метров в киевском ЖК "Панорама" на улице Евгения Коновальца, 44А. Аналогичные квартиры сейчас стоят около 3,5 миллионов гривен.

Также в собственности Кличук двухкомнатная квартира на 65 квадратов в доме по улице Евгения Коновальца, 36-В, ориентировочная стоимость сейчас – 2,5 миллиона гривен.

Несмотря на то, что ни в одной из двух записанных на нее квартир девушка не живет, она проживает в третьей, маминой – на бульваре Шевченко.

Мать Кличук – Оксана Петренко – ранее входила в состав бизнес-структур своего брата, однако, сейчас она работает преподавателем в Черновецком национальном университете Федьковича.

Менее чем через год после двух дорогих покупок, в сентябре 2016-го, студентка стала обладательницей нового престижного автомобиля Lexus NX200.

В автосалоне такое авто стоит более миллиона гривен.

При этом официальные совокупные доходы родителей за последние два с половиной года не позволили бы приобрести даже автомобиль Lexus. По словам самой Божены Кличук, ей помогала вся семья.

В свою очередь мать Божены сообщила сразу несколько версий происхождения имущества дочери: подарок бабушке, наследство от дедушки, который умер 10 лет назад, и помощь от дяди-предпринимателя по отцовской линии – Романа Кличука.

Последний же в комментарии журналистам сообщил, что помогает племяннице финансово с обучением и путешествиями, но не суммами, которых хватило бы на недвижимость и авто.

А Петренко также опроверг свое участие в приобретениях племянницы, но подтвердил, что в мае имел совместный отдых с ней в Турции и оплатил его.

Согласно электронной декларации Петренко, он не имеет собственного жилья, а живет в арендованном, и обладает 11-летним Volkswagen Golf, но при этом пользуется арендованной Toyota. Также Петренко имеет солидные суммы в наличных и на банковских счетах.

Напомним, ранее министра юстиции засекли на люксовом отдыхе в Турции.