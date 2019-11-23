Платили террористам: СБУ разоблачила поставщиков угля из "Л/ДНР"

СБУ задержала организатора схемы по реализации угля, незаконно добытого на оккупированном Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, организаторы схемы зарегистрировали в Украине ряд предприятий, через которые поставляли якобы российский уголь в другие регионы страны. Однако так называемые налоги платили террористам "Л/ДНР".

"В Украине продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинские ТЭЦ и в страны ЕС.

Следователями Главного следственного управления СБУ, по процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Иван Баканов, глава СБУ УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственное бюро расследований объявило в розыск подполковника Службы безопасности Украины по подозрению в государственной измене и передаче секретной информации спецслужбам России.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram