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23 ноября • обновлено в 20:16
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Платили террористам: СБУ разоблачила поставщиков угля из "Л/ДНР"

1.4т
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СБУ задержала организатора схемы по реализации угля, незаконно добытого на оккупированном Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, организаторы схемы зарегистрировали в Украине ряд предприятий, через которые поставляли якобы российский уголь в другие регионы страны. Однако так называемые налоги платили террористам "Л/ДНР".

"В Украине продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинские ТЭЦ и в страны ЕС.

Следователями Главного следственного управления СБУ, по процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

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УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственное бюро расследований объявило в розыск подполковника Службы безопасности Украины по подозрению в государственной измене и передаче секретной информации спецслужбам России.

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Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ну и что тут такого? У вас на государственном уровне "реверсный" газ закупают из Европы ...
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