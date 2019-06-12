"План готовили не месяц": в ВСУ раскрыли подробности прорыва на Донбассе

Пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила Назар Ильницкий рассказал, как защитникам удалось закрепиться на новых позициях в Марьинке под Донецком.

По его словам, план этой успешной операции давно готовился при участии высшего командования. Деталями прорыва он поделился в эфире "Армия FM".

"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался, ясно, что не месяц, командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили", – рассказывает пресс-офицер бригады.

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Марьинка "Армия FM"

По словам Ильницкого, теперь гражданское население находится в более безопасных условиях, поскольку находится гораздо дальше от линии соприкосновения. Что касается украинских защитников, то они также улучшили свое положение. Ведь с новых позиций лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия.

"А еще каждая, даже маленькая победа мотивирует бойцов, их дух. Они понимают, что не стоят на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли. На самом деле, это очень мотивирует", – рассказал офицер ВСУ.

О занятии новых позиций ВСУ сообщили и в штабе ООС. По его данным, около месяца назад воины 24 бригады имени Короля Данила оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки. Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас по направлению в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев уже возведены полноценные опорные пункты подразделений.

"Благодаря укреплению позиций подразделения Объединенных сил надежно контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку. Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками на этом направлении кое-где составляет всего несколько сотен метров", – говорится в официальном заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в начале июня вблизи населенного пункта Водяное, неподалеку от Мариуполя, бойцы ВСУ заняли ряд покинутых вражеских позиций. Кроме того, им удалось уничтожить взвод оккупантов всего за несколько дней. Агрессор был вынужден отступить.

В начале мая воины ООС из 46 батальона "Донбасс-Украина" отвоевали часть оккупированного Донбасса возле села Калиново.

Перед этим украинские защитники освободили часть оккупированного Донбасса, закрепившись на позициях вблизи Донецка.

В целом, по данным ОС, за год было отвоевано 24 квадратных километра Донбасса.

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