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"План готовили не месяц": в ВСУ раскрыли подробности прорыва на Донбассе

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Пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила Назар Ильницкий рассказал, как защитникам удалось закрепиться на новых позициях в Марьинке под Донецком.

По его словам, план этой успешной операции давно готовился при участии высшего командования. Деталями прорыва он поделился в эфире "Армия FM".

"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался, ясно, что не месяц, командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили", – рассказывает пресс-офицер бригады.

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Марьинка

Марьинка

"Армия FM"

По словам Ильницкого, теперь гражданское население находится в более безопасных условиях, поскольку находится гораздо дальше от линии соприкосновения. Что касается украинских защитников, то они также улучшили свое положение. Ведь с новых позиций лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия.

"А еще каждая, даже маленькая победа мотивирует бойцов, их дух. Они понимают, что не стоят на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли. На самом деле, это очень мотивирует", – рассказал офицер ВСУ.

О занятии новых позиций ВСУ сообщили и в штабе ООС. По его данным, около месяца назад воины 24 бригады имени Короля Данила оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки. Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас по направлению в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев уже возведены полноценные опорные пункты подразделений.

"Благодаря укреплению позиций подразделения Объединенных сил надежно контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку. Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками на этом направлении кое-где составляет всего несколько сотен метров", – говорится в официальном заявлении.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Матвеев Тимур
Матвеев Тимур
Стыд и позор больше слов нет. Они за пять лет подошли только к Донецку при этом за все это время тупо угробляли и уничтожали крепких здоровых мужиков и пацанов. За пять лет можно было дойти до границы сто раз и всю эту шваль Путинскую выгнать.
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Тырыщук Василий
Тырыщук Василий
Матвеев Тимур, А что сцыш писать с маленькой буквы "путинскую шваль"? Самому ссыкотно, что сцарь обидется? Или боишься не попасть домой после ночной смены?
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Антошин Денис
Антошин Денис
Интересно, а когда новый котел образуется? Будет интереснее Иловайска и Дебальцево?
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Вот, что Томас живатворячий делает! Да здравствует тамас! Сдохните, твари! Всем скоро пипец придёт. Русский язык запретим!
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