''План деоккупации из трех слов'': Портников рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма

План деоккупации Донбасса состоит из трех слов: ослабление путинского режима.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников, пишет "Эспрессо". Он отметил, что Рссия уйдет из оккупированных территорий только тогда, когда она будет нуждаться в договоренностях с миром, в поддержке Запада и в нормальной жизни.

"Именно тогда она и уйдет из Крыма и Донбасса, как Советский Союз ушел из Афганистана, Центральной Европы и стран Балтии. Но к этому российский оккупант не сдвинется с места - какие бы мирные планы ему не предлагали", - считает Портников.

Так журналист отреагировал на новый мирный план, который должен сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования на Донбассе, представленный спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартином Сайдиком.

Мартин Сайдик "Укринформ"

"Не вдаваясь в подробности и детали этого мирного плана, замечу, что он отражает понимание Западом того простого факта, что сами по себе Минские соглашения не выполнимы. Именно поэтому появляются новые предложения, которые должны устроить участников конфликта и посредников - Украину, Россию, Германию и Францию. При этом Сайдик хотел бы, чтобы парламенты этих стран ратифицировали новый мирный план. И здесь мы сразу же сталкиваемся с хорошо известным нам препятствием любого урегулирования конфликта с участием России. Россия не считает себя участником конфликта. По мнению Кремля, участник конфликта - не она, а "народные республики". Именно поэтому в Москве предложения Сайдик сразу же назвали его "личным планом" и подчеркнули, что с этим планом не согласились в Украине и в "народных республиках". А Россия, как всегда, ни к чему", - объяснил журналист.

Он уверен, что представители РФ не собираются подписывать мирный план, ее парламент не будет его ратифицировать.

"Но даже если предположить готовность Москвы к такой ратификации, то разве мы не знаем, как часто Россия нарушала свои международные обязательства? Что стоит стране, нарушила территориальную целостность Украины, плюнуть на любой новый договор, эту целостность гарантирует? Поэтому проблема плана Сайдика - не во деталях, а в отсутствии механизма его реализации. Западные дипломаты могут выдвигать любые планы, но если у Москвы есть план дальнейшей оккупации Донбасса, то именно этого плана она и будет соблюдаться. А все остальное - это обычная дымовая завеса, которая позволяет оккупанту просто тянуть время. А в это время разворовывать оккупированные территории, усиливать роль российских спецслужб, раздавать российские паспорта", - подчеркнул Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL,

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры являются "единственно верным путем" решения конфликта на Донбассе.

Сайдик считает, что Минские договоренности в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе может заменить новый план действий, который объединит усилия ОБСЕ и ООН.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что план Сайдика по Донбассу не имеет новых предложений и нуждается в доработке.

В России возмутились предложению ОБСЕ урегулировать войну на Донбассе без помощи Минских договоренностей, но с привлечением ООН. Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что в неэффективности урегулирования конфликта якобы виновата Украина

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