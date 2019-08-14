Пинчука вызвали на допрос в ГПУ: что известно

Генеральная прокуратура Украины вызвала олигарха Виктора Пинчука на допрос по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Опубликована была также повестка бизнесмену.

Согласно документу, Пинчук должен явиться на допрос 27 августа в управление специальных расследований ГПУ.

Виктор Пинчук РБК-Украина

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Повестка Пинчуку Пресс-служба ГПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, прредметом расследования стала "амбарная книга" Партии регионов. Наибольший гонорар, который указан в ней, составил 6 миллионов долларов.

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