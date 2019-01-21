Пинчук попал в скандал из-за расследования по Тимошенко: у олигарха ответили

Украинский олигарх Виктор Пинчук оплатил отчет американской юридической компании Skadden, назвавшей в 2012 году неполитическим уголовное преследование экс-премьера Юлии Тимошенко во время президентства Виктора Януковича.

Это указано в документе Министерства юстиции США, обнародованном Financial Times. В то же время пресс-служба бизнесмена отрицает этот факт, передает "Украинская правда".

"Понимание компании Skadden о том, что их работа финансировалась господином Пинчуком, абсолютно неверное. Он не был источником никаких средств для уплаты гонорара компании за подготовку доклада, который исследовал судебный процесс и заключение Тимошенко. Он никоим образом не был ответственен за эти расходы", — утверждают в пресс-службе.

У Пинчука заявили, что ни он сам, ни компании, аффилированные с олигархом, никогда не были клиентами Skadden.

Отметим, в 2012 году Украина заказала у компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom отчет по делу против Тимошенко. Тогда доказательств политической мотивации расследования якобы не нашли.

В январе 2019 года Минюст США сообщил, что компания согласилась зарегистрироваться иностранным агентом из-за работы на Украину и выплатить более 4,6 миллионов долларов, полученных за свою деятельность.

Минюст Украины, по соглашению с американским юристами, заплатил им 95 тысяч гривен (примерно 12 тысяч долларов). Большую часть заплатил "украинский бизнесмен", имя которого не было названо.

Эти деньги переводились через кипрский офшор, контролируемый политтехнологом Полом Манафортом, который сотрудничал с Януковичем.

"Имелось в виду, что работа фирмы в значительной степени финансировалась Виктором Пинчуком", — сказано в документе, который позже обнародовали журналисты.

Виктор Пинчук ru.krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предприниматель Михаил Бродский рассказал, что Пинчук, который является зятем второго президента Украины Леонида Кучмы, напрямую непричастен к заказному убийству журналиста Георгия Гонгадзе, однако он организовывал информационные кампании по обелению репутации своего тестя.

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