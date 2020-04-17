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17 апреля • обновлено в 22:13
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист Все статьи автора

Підпал як засіб війни: потрібно озвучувати версію теракту чи диверсії

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На мою думку, вже можна казати, що підпали полів та лісів в Україні, то є можливий акт диверсії.

Підпали ідуть массові, в різних областях, захоплюють території великих міст.

Підпал в усі часи історії людства був гарним засобом війни.

Це чудовий спосіб дестабілізації.

Київ, Житомирщина, Чернігивщина, Полтавщина, Чорнобиль, Дніпро...

Всюди ідуть пожежі.

Паліїв ловлять, але деякі підпали не можливо виправдати традицією спалювання трави.

Як на мене, вже потрібно озвучувати версію теракт чи диверсія.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Мирослава Гая
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Комментарии на сайте не модерированы
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
И шо жiдохач гагей расхрукалси???))))))
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