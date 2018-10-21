МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Александр Китраль
Александр Китраль
"Обозреватель"Все статьи автора

Пес порвал ребенка: как наказывают владельцев опасных собак

900Читать материал на украинском

Случай нападения домашнего пса на 2-летнего малыша в Славянске Донецкой области стал поводом для широких обсуждений. Многие интернет-пользователи отмечали опасность, которую создают хозяева бойцовских собак, выгуливающих их без намордников в людных местах.

О том, как по законодательству наказывают владельцев агрессивных четвероногих, узнавал OBOZREVATEL.

Девочке наложили десятки швов

В Реестре судебных решений описан случай нападения немецкой овчарки на малолетнюю девочку. Произошло это в августе нынешнего года в Жмеринке Винницкой области. Соседка позвала ребенка поиграть с детьми. Когда девочка переходил улицу, на нее напала домашняя овчарка, что выскочила из соседнего двора.

Пес порвал ребенка: как наказывают владельцев опасных собак

Место происшествия

Гугл. Карты

Псина набросилась на малышку и стала кусать ее за ноги. На помощь ребенку бросился мужчина, находившийся поблизости. Собаку с трудом отогнали, а малышку отвезли в больницу, где ей наложили несколько десятков швов.

Новости
''Сестрички - не разлей вода'': подробности трагедии с семьей на Черкасщине

Родители девочки обратились в суд, требуя самого сурового наказания для хозяйки овчарки. Судья Жмеринского горрайонного суда Винниччины признал хозяйку пса виновной в нарушении ст. 154 ч. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (несоблюдение правил содержания собак и кошек).

Женщину оштрафовали на 85 грн, а собаку конфисковали. Это самое суровое наказание, предусмотрено указанной статьей.

Пес порвал ребенка: как наказывают владельцев опасных собак

Вышел сухим из воды

Не таким хеппи-эндом, если так можно назвать, закончился случай, в городе Новая Одесса Николаевской области. В результате нападения бойцовской собаки малолетний ребенок получил обширную рваную рану головы.

На суде выяснилось, что собранные правоохранителями материалы не были должным образом оформлены. В итоге дело было закрыто в связи "с истечением сроков наложения административного взыскания".

Натравил собаку на полицейских

В прошлом году СМИ широко осветили случай в Днепре, где пьяный мужчина устроил дебош, гоняясь с ножом за ребятишками. Когда на место прибыли патрульные, дебошир натравил на них бойцовского пса. В результате двое копов получили травмы рук и были доставлены в больницу.

Один из пострадавших полицейских

Один из пострадавших полицейских

В пресс-службе ГУНП Днепропетровской области журналистам сообщили, что было открыто уголовное производство - за сопротивление полицейским.

Соседи дебошира рассказывали, что собака ранее неоднократно кусала людей, за что хозяина привлекали к административной ответственности.

За жуткую смерть - условный срок

О драме, которая разыгралась в селе Кучаков Бориспольского района Киевщины говорила вся Украина. В январе 2017 года четыре немецких овчарки выскочили со двора и напали на прохожего – ветерана АТО Владимира Томилина. От полученных травм мужчина скончался.

"Думаю, он умер от болевого шока. У него на руках выгрызали мясо, одни кости остались", - рассказала родственница погибшего Оксана Медин.

Ответственность за убийство, по даны СМИ, понес не владелец собак, а его 80-летний отец. Мужчина объяснил на суде, что накануне происшествия забыл проверить – не закрыты ли ворота и пошел спать.

Пес порвал ребенка: как наказывают владельцев опасных собак

Виновный получил один год условно. Также суд обязал его ежемесячно выплачивать детям и жене погибшего около 3 тыс. грн, пока дети не достигнут совершеннолетия. Кроме того, мужчину обязали компенсировать моральный ущерб – по 200 тыс. грн. каждому. Добавим, что после происшествия собак усыпили.

Комментарий адвоката

Как показывает статистика, большинство людей, чьи собаки кусали прохожих, были привлечены к административной ответственности.

"Выплата штрафа предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях в том случае, если пострадавший не получил средних или тяжких повреждений", - рассказал OBOZREVATEL столичный адвокат Денис Конюшко. В остальных случаях владельцам четвероногих грозит уголовная ответственность.

Пес порвал ребенка: как наказывают владельцев опасных собак

Чтобы привлечь владельца собаки к ответственности, необходимо, по словам Конюшко, на место происшествия вызвать полицию (зафиксировать факт произошедшего) и обратиться в больницу (зафиксировать телесные повреждения). Далее нужно проследить, чтобы правоохранители составили админпротокол или открыли уголовное производство.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Тема
Криминал
Место
Украина
Объекты
покусала собакакриминалНациональная полиция Украинысуд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги