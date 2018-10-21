Пес порвал ребенка: как наказывают владельцев опасных собак

Случай нападения домашнего пса на 2-летнего малыша в Славянске Донецкой области стал поводом для широких обсуждений. Многие интернет-пользователи отмечали опасность, которую создают хозяева бойцовских собак, выгуливающих их без намордников в людных местах.

О том, как по законодательству наказывают владельцев агрессивных четвероногих, узнавал OBOZREVATEL.

Девочке наложили десятки швов

В Реестре судебных решений описан случай нападения немецкой овчарки на малолетнюю девочку. Произошло это в августе нынешнего года в Жмеринке Винницкой области. Соседка позвала ребенка поиграть с детьми. Когда девочка переходил улицу, на нее напала домашняя овчарка, что выскочила из соседнего двора.

Место происшествия Гугл. Карты

Псина набросилась на малышку и стала кусать ее за ноги. На помощь ребенку бросился мужчина, находившийся поблизости. Собаку с трудом отогнали, а малышку отвезли в больницу, где ей наложили несколько десятков швов.

Родители девочки обратились в суд, требуя самого сурового наказания для хозяйки овчарки. Судья Жмеринского горрайонного суда Винниччины признал хозяйку пса виновной в нарушении ст. 154 ч. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (несоблюдение правил содержания собак и кошек).

Женщину оштрафовали на 85 грн, а собаку конфисковали. Это самое суровое наказание, предусмотрено указанной статьей.

Вышел сухим из воды

Не таким хеппи-эндом, если так можно назвать, закончился случай, в городе Новая Одесса Николаевской области. В результате нападения бойцовской собаки малолетний ребенок получил обширную рваную рану головы.

На суде выяснилось, что собранные правоохранителями материалы не были должным образом оформлены. В итоге дело было закрыто в связи "с истечением сроков наложения административного взыскания".

Натравил собаку на полицейских

В прошлом году СМИ широко осветили случай в Днепре, где пьяный мужчина устроил дебош, гоняясь с ножом за ребятишками. Когда на место прибыли патрульные, дебошир натравил на них бойцовского пса. В результате двое копов получили травмы рук и были доставлены в больницу.

Один из пострадавших полицейских

В пресс-службе ГУНП Днепропетровской области журналистам сообщили, что было открыто уголовное производство - за сопротивление полицейским.

Соседи дебошира рассказывали, что собака ранее неоднократно кусала людей, за что хозяина привлекали к административной ответственности.

За жуткую смерть - условный срок

О драме, которая разыгралась в селе Кучаков Бориспольского района Киевщины говорила вся Украина. В январе 2017 года четыре немецких овчарки выскочили со двора и напали на прохожего – ветерана АТО Владимира Томилина. От полученных травм мужчина скончался.

"Думаю, он умер от болевого шока. У него на руках выгрызали мясо, одни кости остались", - рассказала родственница погибшего Оксана Медин.

Ответственность за убийство, по даны СМИ, понес не владелец собак, а его 80-летний отец. Мужчина объяснил на суде, что накануне происшествия забыл проверить – не закрыты ли ворота и пошел спать.

Виновный получил один год условно. Также суд обязал его ежемесячно выплачивать детям и жене погибшего около 3 тыс. грн, пока дети не достигнут совершеннолетия. Кроме того, мужчину обязали компенсировать моральный ущерб – по 200 тыс. грн. каждому. Добавим, что после происшествия собак усыпили.

Комментарий адвоката

Как показывает статистика, большинство людей, чьи собаки кусали прохожих, были привлечены к административной ответственности.

"Выплата штрафа предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях в том случае, если пострадавший не получил средних или тяжких повреждений", - рассказал OBOZREVATEL столичный адвокат Денис Конюшко. В остальных случаях владельцам четвероногих грозит уголовная ответственность.

Чтобы привлечь владельца собаки к ответственности, необходимо, по словам Конюшко, на место происшествия вызвать полицию (зафиксировать факт произошедшего) и обратиться в больницу (зафиксировать телесные повреждения). Далее нужно проследить, чтобы правоохранители составили админпротокол или открыли уголовное производство.