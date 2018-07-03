Перевернулось 12 вагонов: под Одессой произошла ж/д катастрофа

В Одесской области около села Путиловка Великомихайловского района перевернулся грузовой поезд.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в результате было парализовано движение между Одессой и Киевом.

"Грузовой поезд, который перевозил зерно и удобрения, сошел с рельсов. Пострадавших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов. 12 вагонов поезда легли на бок и еще в 12 оторвало ходовую часть. На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено.

Как рассказали в филиале "Одесской железной дороге", из-за ЧП движение около 20 пассажирских поездов организовано по альтернативным маршрутам, в объезд этого участка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Польше грузовик протаранил поезд.