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Перевернулось 12 вагонов: под Одессой произошла ж/д катастрофа

6.7тЧитать новость на украинском

В Одесской области около села Путиловка Великомихайловского района перевернулся грузовой поезд.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в результате было парализовано движение между Одессой и Киевом.

"Грузовой поезд, который перевозил зерно и удобрения, сошел с рельсов. Пострадавших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

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Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов. 12 вагонов поезда легли на бок и еще в 12 оторвало ходовую часть. На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено.

Как рассказали в филиале "Одесской железной дороге", из-за ЧП движение около 20 пассажирских поездов организовано по альтернативным маршрутам, в объезд этого участка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Польше грузовик протаранил поезд.

Место
УкраинаОдесса
Объект
Укрзалізниця
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