Перестрелка в Княжичах: руководство полиции могло подделать документы – СМИ

В Генпрокуратуре расследуют дело о подделке служебных документов руководителями киевской полиции, чтобы скрыть доказательства причин смертельной перестрелки между правоохранителями в селе Княжичи в 2016 году.

В ведомстве расследования этого производства подтвердили, однако отметили, что подозрение никому не вручили. А также заявили, что передали дело в ГБР, сообщает "Слідство.інфо".

Прокуроры узнали, что руководители киевской полиции, в частности, начальник Андрей Крищенко, его тогдашний заместитель Виталий Стрижак, бывший начальник уголовного розыска Леонид Курята и другие могли подделать официальные документы после перестрелки, чтобы сфальсифицировать доказательства.

Стрельба в Княжичах InfoResist

"С целью сокрытия тяжких и особо тяжких преступлений [...] организовали составление и выдачу заведомо ложных официальных документов (планов, рапортов и других документов) об организации проведения следственных действий и мероприятий", – указано в рапорте прокурора Демьянюка, который получил в распоряжение издания.

Журналисты обратились за комментарием к начальнику полиции Киева Андрею Крищенко, чтобы услышать его версию о возможной подделке документов. Однако тот не захотел общаться на эту тему, объяснив это тем, что "расследованием занимается Генпрокуратура".

"Слидство.инфо"

"Слидство.инфо"

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