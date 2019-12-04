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4 декабря • обновлено в 12:54
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Перестрелка в Княжичах: руководство полиции могло подделать документы – СМИ

1.3т
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В Генпрокуратуре расследуют дело о подделке служебных документов руководителями киевской полиции, чтобы скрыть доказательства причин смертельной перестрелки между правоохранителями в селе Княжичи в 2016 году.

В ведомстве расследования этого производства подтвердили, однако отметили, что подозрение никому не вручили. А также заявили, что передали дело в ГБР, сообщает "Слідство.інфо".

Прокуроры узнали, что руководители киевской полиции, в частности, начальник Андрей Крищенко, его тогдашний заместитель Виталий Стрижак, бывший начальник уголовного розыска Леонид Курята и другие могли подделать официальные документы после перестрелки, чтобы сфальсифицировать доказательства.

Стрельба в Княжичах

Стрельба в Княжичах

InfoResist

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"С целью сокрытия тяжких и особо тяжких преступлений [...] организовали составление и выдачу заведомо ложных официальных документов (планов, рапортов и других документов) об организации проведения следственных действий и мероприятий", – указано в рапорте прокурора Демьянюка, который получил в распоряжение издания.

Журналисты обратились за комментарием к начальнику полиции Киева Андрею Крищенко, чтобы услышать его версию о возможной подделке документов. Однако тот не захотел общаться на эту тему, объяснив это тем, что "расследованием занимается Генпрокуратура".

Перестрелка в Княжичах: руководство полиции могло подделать документы – СМИ

"Слидство.инфо"

Перестрелка в Княжичах: руководство полиции могло подделать документы – СМИ

"Слидство.инфо"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 4 декабря 2016 в селе Княжичи Броварского района Киевской области произошла перестрелка между сотрудниками различных подразделений полиции. В результате инцидента погибли пять правоохранителей.

  • В перестрелке участвовали 23 человека. Также в конфликте участвовала третья сила – группа быстрого реагирования, сформированная из бывших "беркутовцев".

  • Семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции.

  • Генеральная прокуратура Украины 5 декабря 2017 сообщила о подозрении двум экс-руководителям подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

  • 28 декабря 2017 суд Киева восстановил в должности экс-начальника уголовного розыска Национальной полиции в городе Киев Леонида Куряту, которого подозревают в организации расстрела.

  • В мае 2018 Генеральная прокуратура завершила расследование в уголовном производстве по факту перестрелки.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Смертельная перестрелка полиции в Княжичах
Место
Украина
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Махно Володимир
Махно Володимир
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