Перемирие сорвано: террористы нанесли удар по ВСУ, есть раненые

Террористы на Донбассе нарушили весеннее перемирие и открывали огонь по позициям ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр ООС. Под обстрелами двое украинских защитников получили ранения и были направлены в больницу.
Сообщается, что за минувшие сутки, 12 марта, террористы три раза проводили обстрелы.
Так, на Луганском направлении оккупанты выпустили 5 мин калибра 82 мм по опорным пунктам подразделений ООС, оборудованных неподалеку Крымского.
Также террористы провели обстрел на Донецком направлении. Бойцы ВСУ зафиксировали два разрыва 120-го и 12 – 82-го калибров.
Около Авдеевки противник провоцировал наших военных огнем из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Утром 13 марта террористы снова обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Авдеевки. А в районе Марьинки позиции ВСУ обстреливал снайпер.
Сводка за 13 марта
Пресс-центр ООС
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе террористы пошли на подлый шаг.
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