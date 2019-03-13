Перемирие сорвано: террористы нанесли удар по ВСУ, есть раненые

Террористы на Донбассе нарушили весеннее перемирие и открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС. Под обстрелами двое украинских защитников получили ранения и были направлены в больницу.

Сообщается, что за минувшие сутки, 12 марта, террористы три раза проводили обстрелы.

Так, на Луганском направлении оккупанты выпустили 5 мин калибра 82 мм по опорным пунктам подразделений ООС, оборудованных неподалеку Крымского.

Также террористы провели обстрел на Донецком направлении. Бойцы ВСУ зафиксировали два разрыва 120-го и 12 – 82-го калибров.

Около Авдеевки противник провоцировал наших военных огнем из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Утром 13 марта террористы снова обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Авдеевки. А в районе Марьинки позиции ВСУ обстреливал снайпер.

Сводка за 13 марта Пресс-центр ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе террористы пошли на подлый шаг.

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