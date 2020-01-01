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1 января • обновлено в 17:39
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Переломан череп и обожжено лицо: с украинцем в новый год случилось страшное ЧП

2.7т
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В Житомирской области мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва салюта во время празднования Нового года.

В результате его доставили в реанимационное отделение областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на странице в Facebook.

Отмечается, что у 40-летнего жителя села Николаевка Емильчинского района диагностировали переломы черепа и кости правого глаза, а также ожоги лица.

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На Житомирщине мужчина пострадал в результате взрыва салюта

На Житомирщине мужчина пострадал в результате взрыва салюта

"Как выяснилось, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег салют, от чего тот резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медучреждение", –говорится в сообщении.

При этом пользователи соцсети выразили возмущение ситуации, заявив, что всему виной безнаказанность тех, кто самовольно запускает петарды и фейерверки.

Со своей стороны представители МВД объяснили, почему не наказывают людей, которые пользуются пиротехникой. По словам правоохранителей, соответствующее решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно.

"Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС, то есть до нашей победы. Однако соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об административных правонарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились", – отметили в Министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирской трассе в ночь на 24 декабря произошло масштабное ДТП, в котором пострадали три человека.

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Автор
Марта Рок
Место
Украина
Теги
получил травму Новый Год-2020 Министерство внутренних дел Украины ГосЧС
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