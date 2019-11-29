Главная Новости
30 ноября • обновлено в 11:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Obozrevatel
Obozrevatel
Сайт Все статьи автора

Переломал кости и "забил" на детей: еще один "слуга народа" оказался преступником. Документы

97т
Читать материал на украинском

“Слуга народа” – рекордсмен по скандалам и уголовникам в украинской политике. Партия при власти всего три месяца, а СМИ практически каждый день пишут об очередном происшествии.

На этот раз речь пойдет о народном депутате Андрее Богданце – злостном неплательщике алиментов, а также фигуранте двух уголовных дел. Изучая его биографию, задаешься вопросом – а был ли реальный отбор кандидатов в “Слугу народа”, или людей брали с улицы, за деньги и по знакомству?

Детали неизвестной биографии нового “слуги” – в расследовании OBOZREVATEL.

Остановил на улице и жестоко избил

  • Краткая справка: Андрей Богданец, 1983 года рождения. Народный депутат от СН по 163 мажоритарному округу (Тернопольская область), член аграрного комитета. Работал заместителем генерального директора “Птицефабрика Тернопольская”. Служил в АТО.

В ноябре 2014-го Андрей Богданец остановил посреди улицы водителя, вывел его из машины и избил. Парень от полученного удара кулаком в лицо упал на землю, а будущий нардеп просто оставил свою жертву. Произошло это в Тернополе, где на тот момент работал сам Богданец.

В Украине ежегодно от подобных ударов по голове умирают невинные люди. К примеру, в апреле 2019-го в торговом центре Киева скандал между двумя покупателями закончился убийством. Удара кулаком в голову хватило для того, чтобы лишить жизни взрослого мужчину. Похожая ситуация произошла в столице и в 2017 году. Тогда возник конфликт из-за курения в неположенном месте. Возмущенный прохожий ударил курильщика по голове, и тот скончался. А в январе этого года от одного удара погиб 26-летний сотрудник госохраны, который также стал жертвой случайного инцидента на улице.

Трагедией могло закончиться и хулиганство Богданца. В решении суда говорится: преступник просто хотел показать свою “исключительность”. Мол, он может легко остановить, избить, и ему за это ничего не будет.

Новости
"Я вас расстрою": в "Слуге народа" открестились от главного предвыборного обещания

“С умыслом на совершение хулиганских действий, с целью показать свою исключительность и распущенность, связанную с неуважением к личности и человеческому достоинству, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, что выразилось в пренебрежительном отношении к общественному порядку”, – с долей канцеляризма говорится в приговоре суда.

Сам Андрей Богданец вину признал. Скорее всего, чтобы получить более мягкое наказание. Говорить о раскаянии не приходится, но об этом позже. Жертва будущего политика получила настолько серьезное повреждение, что пришлось отправиться на операционный стол.

Андрей Богданец

Андрей Богданец

vybory.te.ua

“Были нанесены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, переломов левой скуловой кости, передней и внешней стенок левой верхнечелюстной пазухи, с кровоизлиянием в ее полость, и скулового отростка левой височной кости, расхождение левого клино-скулового шва”, – говорится в приговоре.

Богданец же в суде вспомнил о двух детях и службе в АТО. Это и помогло ему увернуться от реального наказания и получить два года ограничения свободы с одним годом испытательного срока (то есть условное заключение, в тюрьму он не попал).

Возникает вполне логический вопрос: оправдывает ли служба в АТО жестокое преступление или же наоборот – дискредитирует сотни тысяч ветеранов, которые вернулись с войны законопослушными гражданами и не стали нападать на случайных прохожих?

Да и с самой службой не все так просто. Как утверждает народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук, Богданец был в АТО лишь 37 дней – с 13 марта по 20 апреля 2015 года. И служил он не на передовой под огнем российских войск, а в тылу – на базе батальона "СІЧ".

К слову о детях. Богданец, вероятно, вспоминал о них нечасто, хотя в суде они и помогли ему не попасть за решетку. Его супруга Марина дважды писала заявление, чтобы будущий парламентарий соизволил выплатить алименты. Соответствующие записи остались и на портале судебной власти.

Богданец не платил алименты

Богданец не платил алименты

Кстати, на свою избирательную кампанию нардеп потратил собственные 300 тысяч гривен. А вот на детей ему денег жалко. О том, что политик не привык платить по счетам, свидетельствует и запись о нем в реестре должников. Он не платит штраф за нарушение безопасности дорожного движения.

Богданец потратил 300 тысяч

Богданец потратил 300 тысяч

Фактически, нардеп Богданец всего за несколько лет попал в три эпизода: избил невинного человека, не платил алименты своим же детям, создал опасную ситуацию на дороге и отказался выплачивать штраф. Но ни в одном из этих эпизодов ничего страшного сам политик не видит.

Например, так он написал об избиении неизвестного ему мужчины: "После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что пострадавший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи".

Переломал кости и "забил" на детей: еще один "слуга народа" оказался преступником. Документы

В итоге получается интересная картинка: Богданец напал на случайного водителя, одним ударом отправил его на операционный стол с серьезными травмами (а мог и вовсе убить!), заплатил деньги, год отмечался у правоохранителей о своем передвижении и уже через пару лет пошел писать законы. То есть сегодня ты злостный неплательщик налогов с уголовкой, а завтра спокойно решаешь судьбу простого народа. О таких "порядочных и честных" людях говорил Зеленский?

К слову, деньги Богданец действительно выплатил. Но только по решению суда. Операцию, несколько месяцев реабилитации, головные боли оценили всего в 6 тысяч гривен.

Примечательно: как не нарушать закон, подавлять агрессию и заботиться о том, чем питаются и за чей счет живут собственные дети, действующий нардеп, вероятно, не знает. А вот как управлять государством, по каким законам жить всей стране – это пожалуйста.

Новости
"Он плюнул мне в лицо!" Еще один "слуга народа" признался в судимости

“Слуги народа” хвастались, что взяли в партию представителей всех слоев населения. И профессоров, и фотографов, и блогеров, и даже рабочих. Но забыли при этом упомянуть, что в их ряды попали насильники, хулиганы, любители проституток и неплательщики алиментов. Какой же пример они подают своему электорату? И знали ли украинцы, за кого голосовали? Или же просто поверили, что “Зеленскому виднее”?

Набрали насильников, хулиганов и решал: как провалилась “Слуга народа”

Это не первый скандал в партии Владимира Зеленского. При этом и сам президент, и его политсила стараются замять любые конфликты, боясь наказать ближайшее окружение.

Неужели борьба за справедливость заключается лишь в показательных шоу и жаргонных фразах “Вийди, розбійнику!”? А где же реальная борьба с коррупцией и “решаловом”? Где по-настоящему новые лица, профессионалы, которые стремятся сделать Украину лучше?

Зеленский и Богданец

Зеленский и Богданец

А теперь обратите внимание. Вот такой пример показывают “слуги народа” молодым украинцам:

  • Первым “зашкварился” нардеп Вячеслав Медяник. Прямо во время заседания парламента “слуга” переписывался в мессенджере с неким собеседником, которому обещал порешать вопрос по заводу “Океан” (судостроительное предприятие в Николаеве) с заместителем генпрокурора Виктором Трепаком.

  • Целое ОПГ создал экс-актер “Квартала 95”, а ныне “слуга народа” Юрий Корявченков ("Юзик"). В СМИ попал разговор нардепа и еще пяти коллег с днепропетровской полицией. Они требовали от силовиков: ежемесячную мзду в размере 600 тысяч долларов, личный контроль громких уголовных дел, долю в игорном бизнесе. Несмотря на то, что это вопиющий случай безнаказанности, ни Офис президента, ни “Слуга народа” практически никак не отреагировали на ОПГ “Юзика”.

  • Нардеп-насильник Роман Иванисов. В СМИ появилась информация, что “слуга народа” из Ривненской области в середине 90-х сидел в тюрьме за изнасилование. Сам нардеп информацию опровергал, а генпрокурору Руслану Рябошапке по звонку главы ОП Андрея Богдана пришлось даже преступно “отбеливать” депутата. Все бы ничего, но вскоре появились детали преступления – оказалось, что Иванисов с группой друзей изнасиловал 25-летнюю девушку, а затем попросту оставил ее умирать в поле. В самой тюрьме нардепа успели “опустить заключенные”, но благодаря влиятельному отцу он отсидел всего лишь полгода. Лично помиловал преступника на тот момент президент Леонид Кучма.

Новости
Штраф, судимость и долги по алиментам: всплыли скандальные детали о "слуге народа" Богданце

  • Взбудоражил страну и нардеп Богдан Яременко. Во время голосований он переписывался с несколькими женщинами, а в один момент и вовсе начал заказывать проститутку. После публикации аморальных переписок в СМИ, Яременко даже не извинился, а бросился угрожать журналистам уголовными делами.

  • Из фракции исключили нардепа Анну Скороход. Сами же “слуги” обвинили ее супруга Алексея Алякина в работе на российские спецслужбы. Якобы он и его жена-нардеп предлагали деньги членам комитета по вопросам энергетики за неголосование законопроекта о приватизации газотранспортной системы. Как писал OBOZREVATEL, сам Алексей Алякин связан с одиозным олигархом Павлом Фуксом.

Запомнились парламентарии от “Слуги” и секс-скандалами. Так, Елена Криворучкина попалась на интимных переписках с “любимым” прямо в Раде, а депутат Анатолий Остапенко во время заседаний прямо вел интимную переписку с мужчиной.

Термины “слуга народа” и “скандал” стали практически синонимами. Из-за преступного и наплевательского отношения к подбору кадров в партию власти глава государства уже поплатился падением рейтинга.

Владимир Александрович, что должны сделать “слуги народа”, чтобы вы наконец-то продемонстрировали свою позицию ударили кулаком по столу и публично отреагировали на беспредел в вашей партии? Как показывает практика, публичная критика и порицание наносит вреда больше, чем месяцы скучных и затянутых судебных разбирательств.

А пока получается так, что для успешной и процветающей жизни достаточно попасть в когорту избранных 450 “слуг народа”. И неважно, насильник ты или уголовник. Партия власти приютит тебя всегда.

И это только начало работы Рады. Сколько еще насильников, хулиганов, воров и убийц попало в ряды правящей партии – большой вопрос. А еще больший вопрос: исключат ли оскандалившего нардепа Богданца из фракции. Или же президентская фракция готова разделить его репутацию.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Андрей Богдан Андрей Богданец
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа секс скандал
Поделиться в Facebook
38
Комментарии
714
56
Смешно
24
Интересно
372
Печально
98
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ti Yudgin
Ti Yudgin
Снова западенська кугутня отличилась
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Власенко вон наверно до сих пор по алиментам должен))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Почитал ничего криминального не увидел,все мужики когда ни будь дерутся а семейные вопросы это чужая семья потемки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги