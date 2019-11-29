Переломал кости и "забил" на детей: еще один "слуга народа" оказался преступником. Документы

“Слуга народа” – рекордсмен по скандалам и уголовникам в украинской политике. Партия при власти всего три месяца, а СМИ практически каждый день пишут об очередном происшествии.

На этот раз речь пойдет о народном депутате Андрее Богданце – злостном неплательщике алиментов, а также фигуранте двух уголовных дел. Изучая его биографию, задаешься вопросом – а был ли реальный отбор кандидатов в “Слугу народа”, или людей брали с улицы, за деньги и по знакомству?

Детали неизвестной биографии нового “слуги” – в расследовании OBOZREVATEL.

Остановил на улице и жестоко избил

Краткая справка: Андрей Богданец, 1983 года рождения. Народный депутат от СН по 163 мажоритарному округу (Тернопольская область), член аграрного комитета. Работал заместителем генерального директора “Птицефабрика Тернопольская”. Служил в АТО.

В ноябре 2014-го Андрей Богданец остановил посреди улицы водителя, вывел его из машины и избил. Парень от полученного удара кулаком в лицо упал на землю, а будущий нардеп просто оставил свою жертву. Произошло это в Тернополе, где на тот момент работал сам Богданец.

В Украине ежегодно от подобных ударов по голове умирают невинные люди. К примеру, в апреле 2019-го в торговом центре Киева скандал между двумя покупателями закончился убийством. Удара кулаком в голову хватило для того, чтобы лишить жизни взрослого мужчину. Похожая ситуация произошла в столице и в 2017 году. Тогда возник конфликт из-за курения в неположенном месте. Возмущенный прохожий ударил курильщика по голове, и тот скончался. А в январе этого года от одного удара погиб 26-летний сотрудник госохраны, который также стал жертвой случайного инцидента на улице.

Трагедией могло закончиться и хулиганство Богданца. В решении суда говорится: преступник просто хотел показать свою “исключительность”. Мол, он может легко остановить, избить, и ему за это ничего не будет.

“С умыслом на совершение хулиганских действий, с целью показать свою исключительность и распущенность, связанную с неуважением к личности и человеческому достоинству, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, что выразилось в пренебрежительном отношении к общественному порядку”, – с долей канцеляризма говорится в приговоре суда.

Сам Андрей Богданец вину признал. Скорее всего, чтобы получить более мягкое наказание. Говорить о раскаянии не приходится, но об этом позже. Жертва будущего политика получила настолько серьезное повреждение, что пришлось отправиться на операционный стол.

Андрей Богданец vybory.te.ua

“Были нанесены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, переломов левой скуловой кости, передней и внешней стенок левой верхнечелюстной пазухи, с кровоизлиянием в ее полость, и скулового отростка левой височной кости, расхождение левого клино-скулового шва”, – говорится в приговоре.

Богданец же в суде вспомнил о двух детях и службе в АТО. Это и помогло ему увернуться от реального наказания и получить два года ограничения свободы с одним годом испытательного срока (то есть условное заключение, в тюрьму он не попал).

Возникает вполне логический вопрос: оправдывает ли служба в АТО жестокое преступление или же наоборот – дискредитирует сотни тысяч ветеранов, которые вернулись с войны законопослушными гражданами и не стали нападать на случайных прохожих?

Да и с самой службой не все так просто. Как утверждает народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук, Богданец был в АТО лишь 37 дней – с 13 марта по 20 апреля 2015 года. И служил он не на передовой под огнем российских войск, а в тылу – на базе батальона "СІЧ".

К слову о детях. Богданец, вероятно, вспоминал о них нечасто, хотя в суде они и помогли ему не попасть за решетку. Его супруга Марина дважды писала заявление, чтобы будущий парламентарий соизволил выплатить алименты. Соответствующие записи остались и на портале судебной власти.

Богданец не платил алименты

Кстати, на свою избирательную кампанию нардеп потратил собственные 300 тысяч гривен. А вот на детей ему денег жалко. О том, что политик не привык платить по счетам, свидетельствует и запись о нем в реестре должников. Он не платит штраф за нарушение безопасности дорожного движения.

Богданец потратил 300 тысяч

Фактически, нардеп Богданец всего за несколько лет попал в три эпизода: избил невинного человека, не платил алименты своим же детям, создал опасную ситуацию на дороге и отказался выплачивать штраф. Но ни в одном из этих эпизодов ничего страшного сам политик не видит.

Например, так он написал об избиении неизвестного ему мужчины: "После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что пострадавший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи".

В итоге получается интересная картинка: Богданец напал на случайного водителя, одним ударом отправил его на операционный стол с серьезными травмами (а мог и вовсе убить!), заплатил деньги, год отмечался у правоохранителей о своем передвижении и уже через пару лет пошел писать законы. То есть сегодня ты злостный неплательщик налогов с уголовкой, а завтра спокойно решаешь судьбу простого народа. О таких "порядочных и честных" людях говорил Зеленский?

К слову, деньги Богданец действительно выплатил. Но только по решению суда. Операцию, несколько месяцев реабилитации, головные боли оценили всего в 6 тысяч гривен.

Примечательно: как не нарушать закон, подавлять агрессию и заботиться о том, чем питаются и за чей счет живут собственные дети, действующий нардеп, вероятно, не знает. А вот как управлять государством, по каким законам жить всей стране – это пожалуйста.

“Слуги народа” хвастались, что взяли в партию представителей всех слоев населения. И профессоров, и фотографов, и блогеров, и даже рабочих. Но забыли при этом упомянуть, что в их ряды попали насильники, хулиганы, любители проституток и неплательщики алиментов. Какой же пример они подают своему электорату? И знали ли украинцы, за кого голосовали? Или же просто поверили, что “Зеленскому виднее”?

Набрали насильников, хулиганов и решал: как провалилась “Слуга народа”

Это не первый скандал в партии Владимира Зеленского. При этом и сам президент, и его политсила стараются замять любые конфликты, боясь наказать ближайшее окружение.

Неужели борьба за справедливость заключается лишь в показательных шоу и жаргонных фразах “Вийди, розбійнику!”? А где же реальная борьба с коррупцией и “решаловом”? Где по-настоящему новые лица, профессионалы, которые стремятся сделать Украину лучше?

Зеленский и Богданец

А теперь обратите внимание. Вот такой пример показывают “слуги народа” молодым украинцам:

Первым “зашкварился” нардеп Вячеслав Медяник. Прямо во время заседания парламента “слуга” переписывался в мессенджере с неким собеседником, которому обещал порешать вопрос по заводу “Океан” (судостроительное предприятие в Николаеве) с заместителем генпрокурора Виктором Трепаком.

Целое ОПГ создал экс-актер “Квартала 95”, а ныне “слуга народа” Юрий Корявченков ("Юзик"). В СМИ попал разговор нардепа и еще пяти коллег с днепропетровской полицией. Они требовали от силовиков: ежемесячную мзду в размере 600 тысяч долларов, личный контроль громких уголовных дел, долю в игорном бизнесе. Несмотря на то, что это вопиющий случай безнаказанности, ни Офис президента, ни “Слуга народа” практически никак не отреагировали на ОПГ “Юзика”.

Нардеп-насильник Роман Иванисов. В СМИ появилась информация, что “слуга народа” из Ривненской области в середине 90-х сидел в тюрьме за изнасилование. Сам нардеп информацию опровергал, а генпрокурору Руслану Рябошапке по звонку главы ОП Андрея Богдана пришлось даже преступно “отбеливать” депутата. Все бы ничего, но вскоре появились детали преступления – оказалось, что Иванисов с группой друзей изнасиловал 25-летнюю девушку, а затем попросту оставил ее умирать в поле. В самой тюрьме нардепа успели “опустить заключенные”, но благодаря влиятельному отцу он отсидел всего лишь полгода. Лично помиловал преступника на тот момент президент Леонид Кучма.

Взбудоражил страну и нардеп Богдан Яременко. Во время голосований он переписывался с несколькими женщинами, а в один момент и вовсе начал заказывать проститутку. После публикации аморальных переписок в СМИ, Яременко даже не извинился, а бросился угрожать журналистам уголовными делами.

Из фракции исключили нардепа Анну Скороход. Сами же “слуги” обвинили ее супруга Алексея Алякина в работе на российские спецслужбы. Якобы он и его жена-нардеп предлагали деньги членам комитета по вопросам энергетики за неголосование законопроекта о приватизации газотранспортной системы. Как писал OBOZREVATEL, сам Алексей Алякин связан с одиозным олигархом Павлом Фуксом.

Запомнились парламентарии от “Слуги” и секс-скандалами. Так, Елена Криворучкина попалась на интимных переписках с “любимым” прямо в Раде, а депутат Анатолий Остапенко во время заседаний прямо вел интимную переписку с мужчиной.

Термины “слуга народа” и “скандал” стали практически синонимами. Из-за преступного и наплевательского отношения к подбору кадров в партию власти глава государства уже поплатился падением рейтинга.

Владимир Александрович, что должны сделать “слуги народа”, чтобы вы наконец-то продемонстрировали свою позицию – ударили кулаком по столу и публично отреагировали на беспредел в вашей партии? Как показывает практика, публичная критика и порицание наносит вреда больше, чем месяцы скучных и затянутых судебных разбирательств.

А пока получается так, что для успешной и процветающей жизни достаточно попасть в когорту избранных 450 “слуг народа”. И неважно, насильник ты или уголовник. Партия власти приютит тебя всегда.

И это только начало работы Рады. Сколько еще насильников, хулиганов, воров и убийц попало в ряды правящей партии – большой вопрос. А еще больший вопрос: исключат ли оскандалившего нардепа Богданца из фракции. Или же президентская фракция готова разделить его репутацию.

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