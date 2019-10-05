Передовая пылает! От Путина на Донбасс зашло новое вражеское подразделение

На передовой существенное обострение, за несколько дней украинские позиции были атакованы десятки раз.

Как сообщают Факты, только за 3 октября по нашим бойцам было осуществлено 41 обстрел, один армеец погиб.

Враг сейчас ведет обстрел из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра. При чем, не точечно, а фактически по всей линии фронта. Также палят из БМП и гранатометов.

По ту сторону линии обороны недавно произошла ротация, зашло новое вражеское подразделение. Поэтому армейцам приходится еще более тщательно следить за противником, чтобы изучить его поведение. Российские наемники времени не теряют – если не стреляют, то копают и мастерят новые позиции.

Несмотря на все договоренности, захватчики, открыто укрепляются. Наши воины бойцы регулярно слышат бряцание тяжелой вражеской техники. В отличие от врага, который воюет за деньги, наши ребята защищают свою родную землю. Назад бойцы не оглядываются, за их спинами – освобожденные города, а впереди – дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики так называемых "Л/ДНР" за прошедшие сутки 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из-за чего один украинский военнослужащий погиб.

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