Педофилу, который надругался над 7-летней девочкой на Волыни, вынесли приговор: подробности дела

Суд приговорил педофила, который надругался над 7-летней девочкой, к 5 годам тюрьмы. astrakhanfm.ru

В Волынской области суд приговорил к пяти годам тюрьмы педофила, который надругался над 7-летней девочкой.

Об этом сообщила прокуратура Волынской области. Происшествие случилось еще 7 февраля.

Нетрезвый молодой человек совершил развратные действия в отношении 7-летней дочери своих знакомых, когда их не было дома.

Злоумышленником оказался 25-летний житель поселка Колки. Суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как сообщило издание "Головна", 7 февраля родители двух детей привели в дом своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения.

"Когда коллеги опорожнили очередную бутылку, гость буквально заснул за столом, тогда хозяин дома перенес его на кровать в спальню. Затем мужчина вместе с супругой отправились к брату пьяного коллеги, чтобы он забрал его. Дети – мальчик и девочка – остались со спящим дядей наедине", – сказано в материале издания.

Потом мужчина пришел в себя и позвал девочку, уложил ее в кровать рядом, и начал домогаться.

"К моменту возвращения родителей педофил облапал ребенка и даже удовлетворил свою болезненную половую страсть. Девочка сквозь слезы рассказала обо всем родителям, и те вызвали полицию. В суде педофил утверждал, что был слишком пьян, чтобы что-то понимать, однако суд не принял этот факт как некоторое смягчение вины", – отметило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-депутат Северодонецкого городского совета (VI созыва) Владимир Живага приговорен к 15 годам лишения свободы за изнасилование и развращение детей в Луганской области. Еще в 2012 году он был объявлен в розыск, однако задержали преступника спустя 5 лет в Киеве.