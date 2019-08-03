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Печальное зрелище: в сети показали, как Россия угробила "республику счастья"

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В сети появились новые фото, демонстрирующие провал туристического сезона в аннексированном Россией украинском Крыму.

Снимками на свой странице в Twitter поделилась блогер с ником RoksolanaToday&Крым. На них запечатлено курортное село Поповка (Сакский район).

Именно здесь до 2014 года проходил популярный фестиваль электронной музыки "Республика КаZантип".

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Иллюстрация. Аннексия Крыма

Иллюстрация. Аннексия Крыма

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"Счастье бывает разное... а бывает, что и не бывает", – прокомментировала блогер фото, на которых снято лишь несколько отдыхающих.

Поповка

Поповка

twitter.com/KrimRt

"Атмосфера – огонь!" – с иронией добавила RoksolanaToday&Крым.

Поповка

Поповка

twitter.com/KrimRt

Поповка

Поповка

twitter.com/KrimRt

Поповка

Поповка

twitter.com/KrimRt

Отметим, ранее жители Крыма признали, что курортный сезон после аннексии полуострова с каждым годом приносит все меньше прибыли.

Как писал OBOZREVATEL, Черное море находится на пороге экологической катастрофы. В нем обнаружено в 2 раза больше пластиковых отходов, чем в Средиземном.

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Темы
Аннексия Крыма Отдых Летний отдых
Место
Украина
Теги
Новости Крыма отдых Крым фотографии
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Пигин Макс
Пигин Макс
Опять эти проклятые тени всю перемогу портят)))))))))))))))))
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Судя по очень длинным теням - солнце очень низко, раннее утро. Нормальные люди ещё спят.
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