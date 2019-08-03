Печальное зрелище: в сети показали, как Россия угробила "республику счастья"

В сети появились новые фото, демонстрирующие провал туристического сезона в аннексированном Россией украинском Крыму.
Снимками на свой странице в Twitter поделилась блогер с ником RoksolanaToday&Крым. На них запечатлено курортное село Поповка (Сакский район).
Именно здесь до 2014 года проходил популярный фестиваль электронной музыки "Республика КаZантип".
Иллюстрация. Аннексия Крыма
Деловая столица
"Счастье бывает разное... а бывает, что и не бывает", – прокомментировала блогер фото, на которых снято лишь несколько отдыхающих.
Поповка
twitter.com/KrimRt
"Атмосфера – огонь!" – с иронией добавила RoksolanaToday&Крым.
Поповка
twitter.com/KrimRt
Поповка
twitter.com/KrimRt
Поповка
twitter.com/KrimRt
А вы бывали на Казантипе?— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 3, 2019
О,да!
атмосфера-огонь! pic.twitter.com/ototsRy4kh
Отметим, ранее жители Крыма признали, что курортный сезон после аннексии полуострова с каждым годом приносит все меньше прибыли.
Как писал OBOZREVATEL, Черное море находится на пороге экологической катастрофы. В нем обнаружено в 2 раза больше пластиковых отходов, чем в Средиземном.
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