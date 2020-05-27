Во время разговора патрульный сказал: "Я не видел, что это именно вы едете"

Водитель настаивал на составлении протокола, впрочем милиционер заверил, что "у него нет такого желания"

Он увидел за рулем нардепа от "Слуги народа" Александра Куницького

Патрульного обвинили в том, что он при остановке авто за отсутствие номерного знака отказался составлять протокол

Сотрудника Патрульной полиции Украины обвинили в том, что он при остановке автомобиля за отсутствие номерного знака отказался составлять протокол, увидев за рулем народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

Соответствующий видеоролик с разговором правоохранителя и водителя опубликовал киевский активист Алексей Павловский на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Инспектор остановил автомобиль без номерного знака. За рулем был народный депутат Александр Куницкий. При остановке водитель спросил причину остановки, ему ее сообщили, на что он ответил – давайте составлять материалы. Но патрульный заверил народного депутата Украины, что у него нет такого желания", – написал активист.

Патрульный отказался составлять протокол на "слугу"-нарушителя. Иллюстрация

В частности, на видео также было слышно, как патрульный посреди разговора сказал водителю "Счастливого пути", желая закончить общение, а еще – "Я не видел, что это именно вы едете".

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом патрульных обвинили в том, что они без причины остановили машину волонтеров ООС, поиздевались над ними и угрожали расправой.

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