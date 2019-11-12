Гастарбайтеры и бюджетники: кто получает российские паспорта на Донбассе

Российские паспорта, которые выдают на временно оккупированных территориях Донбасса, пользуются популярностью у гастарбайтеров, которые работают в России.

Теперь в "ДНР" и "ЛНР" съезжаются граждане стран Средней Азии, регистрируются, получают "документы "Л/ДНР", а затем российский паспорт. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Главное:

За российскими паспортами в "Л/ДНР" приезжают гастарбайтеры;

"Бюджетников" оккупированного Донбасса заставляют получать российские паспорта;

С весны в "ЛНР" перестанут выдавать пенсии тем, у кого нет "республиканского" паспорта.

В очередях за паспортом появились таджики и киргизы

Жители Донецка и Луганска рассказывают, что возле центров, где выдают "паспорта" "Л/ДНР", стали появляться люди восточной внешности.

Очередь за паспортами в Луганске Новая газета

"Пришла, а там стоят несколько человек похожих на таджиков. Говорят, целая семья. Оказывается, они теперь тоже хотят получать паспорта России по упрощенной процедуре. Люди жалуются, что из-за них очереди выросли и взятки за то, чтобы быстрее тебя продвинули в очереди - тоже", – рассказывает пенсионерка Лидия Васильевна.

По ее словам, стоимость продвижения в очереди сейчас составляет 2000 рублей.

А Виктор Осипенко из Донецка рассказал OBOZREVATEL, что у них в доме, в одной из квартир даже поселились киргизы. "Двое молодых парней, они по-русски почти ничего не понимают. Я общался с хозяйкой этой квартиры.

Она пенсионерка, ей посоветовали прописать у себя этих ребят. Заплатили по 100 долларов за каждого. Они тут поживут, пока получат паспорт "ДНР". А потом подадутся на российский паспорт по упрощенной процедуре, после этого они выпишутся и уедут работать в Москву", – говорит дончанин.

Перед получением паспорта РФ нужно почитать Конституцию и послушать гимн России РИА Новости

Как рассказывает Виктор Осипенко, им в Москве легально устроиться на работу без российского документа сложно. Как нелегальным мигрантам им не доплачивают, обижают. А с паспортом все гораздо проще. Затем они смогут перевезти в РФ и свои семьи.

"Правда, для этого им еще придется прописаться в Москве, а это тоже денег стоит. Но, видимо, это лучше, чем ничего", – говорит пенсионер.

Учителей заставляют получать документ РФ под страхом увольнения

Также жители оккупированных территорий Донбасса жалуются, что их насильно заставляют получать российские паспорта. Особенно это касается бюджетников.

В школах Донецка учителей заставляют получать российские паспорта

"Нас собрали в школе и объявили, что мы обязаны получить паспорта России, под угрозой увольнения. И директор регулярно всех опрашивает – подали ли мы документы? Учителя очень возмущались, даже кричали, потому что многим это не нужно, особенно после того, как начались какие-то сдвиги в переговорах. Мы уверены, что сюда вернется украинская власть, так зачем нам вообще эти российские документы?", – рассказала OBOZREVATEL одна из учителей донецкой школы, которая попросила не называть ее данных.

Женщина жалуется, что увольнение – это серьезный аргумент, и если до этого дойдет, то им придется идти сначала за паспортом "ДНР", а потом и РФ. "Найти работу хотя бы за такие мизерные деньги, как у учителей сейчас в Донецке, сложно. Хотя половина специалистов уехали, но и в школах детей намного меньше. Поэтому каждый держится за свою работу. А уволить у нас могут за одну минуту, тут правды не найдешь", – жалуется педагог.

Такая же ситуация и среди врачей, их также под угрозой увольнения заставляют идти за российскими документами. "Наш главный врач сказал, чтобы через месяц все ему показали новые паспорта или предъявили доказательства, что подали документы на получение документа. Часть врачей с удовольствием побежали, а другие просто тихонько тянут время, надеясь, что что-то поменяется", – говорит медсестра одной из донецких больниц.

Новая газета

Пенсионерам без "паспорта ЛНР" обрежут пенсии

Получать паспорта "ЛНР" заставляют пенсионеров из Луганска. Под предлогом того, что с весны следующего, 2020 года, выплачивать пенсии будут только по "местному" документу. Тем, у кого его не будет, просто прекратят выплаты. Пенсионеры не довольны, поскольку им сложно стоять в очередях. К тому же в "пенсионном фонде ЛНР" заявили, что стаж работы на мирной территории Украины с 1 апреля 2015 года учитывать не будут. Это касается тех украинцев, которые захотят оформлять пенсию в "ЛНР".

Правда, украинские паспорта у них не забирают. В результате пожилые люди могут спокойно получать две пенсии.

Людей из Луганска автобусами перевозят в РФ для получения российского паспорта Громадське

Недавно в "республиках" провели так называемую перепись населения, чем также напугали людей. "Мало кто понимает, зачем это нужно. Например, мои родители таких переписчиков на порог не пустили. А вот бабушка и дедушка очень старенькие, они подумали, что пришел почтальон, и открыли двери. Переписчики интересовались не только ими, но и соседями, кто тут живет, кто уехал. Что это за перепись такая, кому она нужна – непонятно", – возмущается в комментарии OBOZREVATEL переселенка Валентина Симоненко.

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