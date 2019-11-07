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7 ноября • обновлено в 10:55
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"Паспорт РФ не уберег!" Журналист указал на страшное последствие "русского мира"

1.8т Читать материал на украинском

СМИ, подконтрольные террористам на Донбассе, написали о погибшем мужчине, который недавно только получил российское гражданство.

Так, аналогичное сообщение показал в своем Twitter журналист Денис Казанский. "Мужчина получил паспорт РФ на днях, однако заветный документ не уберег его от беды", – пояснил он.

Как выяснилось, новоиспеченный россиянин якобы погиб во время обстрела. Террористы обвиняют в его смерти ВСУ.

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Погибший житель Донбасса

Погибший житель Донбасса

Источники террористов

Пользователи иронизируют в комментариях: "В Украине разработаны снаряды которые бьют только по гражданам РФ", "Не тот оберег выбрал, этот притягивает беду!", "Мелочь, а приятно!".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе ликвидировали еще двух российских террористов "ДНР" – Рамиля Мухамеджанова ("Ветра") из группировки "Сомали" и Сергея Кохоленко.

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Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
укрос.кот даже не животные,насекомые...
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Serov Oleg, не знав, що коти змінили вид.
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