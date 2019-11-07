"Паспорт РФ не уберег!" Журналист указал на страшное последствие "русского мира"

СМИ, подконтрольные террористам на Донбассе, написали о погибшем мужчине, который недавно только получил российское гражданство.

Так, аналогичное сообщение показал в своем Twitter журналист Денис Казанский. "Мужчина получил паспорт РФ на днях, однако заветный документ не уберег его от беды", – пояснил он.

Как выяснилось, новоиспеченный россиянин якобы погиб во время обстрела. Террористы обвиняют в его смерти ВСУ.

Погибший житель Донбасса Источники террористов

Пользователи иронизируют в комментариях: "В Украине разработаны снаряды которые бьют только по гражданам РФ", "Не тот оберег выбрал, этот притягивает беду!", "Мелочь, а приятно!".

Мужчина получил паспорт РФ на днях, однако заветный документ не уберёг его от беды. pic.twitter.com/pqgYbJYda0 — Денис Казанський (@den_kazansky) November 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе ликвидировали еще двух российских террористов "ДНР" – Рамиля Мухамеджанова ("Ветра") из группировки "Сомали" и Сергея Кохоленко.

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