Пашинский "подчищает хвосты" перед выборами: что произошло

Закрытие дела против народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского является логичным продолжением обслуживания его интересов и желанием "подчистить хвосты" перед выборами.
Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразила адвокат Вячеслава Химикуса Марина Паринова.
Напомним, резонансное ЧП произошло 31 декабря 2016 года. В результате конфликта народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса второй попал в больницу с огнестрельным ранением.
Паринова рассказала OBOZREVATEL, что обслуживания интересов Пашинского имело место на протяжении всего следствия, а депутат очень спешил "подчистить хвосты" накануне выборов президента Украины.
Сергей Пашинский засветился во многих скандалах, но пока что ему все сходит с рук
По словам адвоката, ГПУ не выполнила никаких действий, на которые указал суд при первой попытке прокурорских закрыть дело.
"Например, дать возможность Химикусу пользоваться правами потерпевшего - вместо этого ГПУ решила ему отказать. Также суд указывал на то, что с Химикусом надо провести следственный эксперимент, но с ним его не только не провели, но и не пригласили ни разу!", - рассказала Паринова.
Она также напомнила, что следствие проводило эксперимент с Пашинским, при этом "понятыми" выступили 5 топ-блогеров, которых приглашал лично Генпрокурор. При этом результаты такого "следственного эксперимента" были направлены эксперту и на этом строилась экспертиза.
"Об этом тоже речь шла в суде, о том, что такие нарушения не допустимы, о том, что следствие проведено не полно", - добавила адвокат.
Сергей Пашинский стрелял в Химикуса, нанес ему тяжкие телесные повреждения – пострадавшему пришлось долго лечиться. В то же время именно против последнего до сих пор не закрыто производство.
Адвокат рассказала, что после оглашения подозрения Химикусу (в хулиганстве - прим.) ничего не происходит, следствие никак себя не проявляет.
"У них заканчивался двухмесячный срок расследования и следствие обратилось в суд за продлением срока. Просили полгода. Суд продлил до пяти месяцев, которые истекают 14 апреля", - рассказала Марина Паринова.
Также адвокат заявила, что постановление о закрытии производства в отношении народного депутата Сергея Пашинского обязательно будет обжаловано.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Через 2 дня после стрельбы в человека Пашинский улетел на отдых в австрийские Альпы.
Пашинский утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов, из-за чего и вспыхнула ссора.
Политик заявлял, что сделал предупредительный выстрел в воздух и уже якобы после этого нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове.
При этом Химикус утверждал, что вынужден был обороняться бутылкой, а Пашинский направил пистолет сразу в грудь и выстрелил, что подтвердила экспертиза.
В июле 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование.
В ноябре 2018 года Химикусу, в которого стрелял народный депутат, объявили... подозрение в хулиганстве. В то время, как огнестрельное ранение безоружного человека для нардепа Пашинского не повлекло никаких последствий.
В январе 2019 года защита пострадавшего заявила, что следователи Нацполиции предпринимают попытки забрать из ГПУ улики преступления Пашинского, чтобы окончательно похоронить дело против него.
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