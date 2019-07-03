Пасечник внезапно решил вернуть "ЛНР" в Украину и обратился к Зеленскому

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник признал, что готов к возвращению псевдореспублики под контроль Украины при условии предоставления ей "особого статуса".

Соответствующее сообщение, как передает "Остров", появилось на странице террориста в Twitter. При этом главарь "республики" также отметил важность "признания права Донбасса на интеграцию с РФ".

Так, Пасечник поддержал интернет-флешмоб, раскручивающийся на оккупированных территориях под хештегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.

Пасечник Скрин видео

Он начался с того, что "власти" "ДНР" разместили в сети ролик горловской школьницы, которая якобы по собственной инициативе обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить войну на Донбассе путем предоставления ОРДЛО "автономию языковую и экономическую"

Вскоре в сети стали появляться ролики-ответы, а затем был создан специальный сайт, на котором желающие могли проголосовать за инициативу. Проект был одобрен рядом главарей "ДНР" и представителей пропагандистских СМИ.

В то же время первоначальное содержание призыва к президенту Украины редактировалось, и требование "автономии" было изменено на "особый статус".

Требования к Украине ostro.org

"Я присоединился к акции и призываю каждого жителя Донбасса выложить свою фотографию на сайт! Убежден, что таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом Минских соглашений (в первую очередь особый статус) и признания права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией", – написал главарь "ЛНР".

Эти впечатляющие результаты еще раз подтверждают, что мы едины в требованиях к президенту Украины и стремимся к миру. Я присоединился к акции и призываю каждого жителя Донбасса выложить свою фотографию на сайт! — Леонид Пасечник (@glavalnr) July 3, 2019

Убежден, что таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом Минских соглашений (в первую очередь особый статус) и признания права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией

#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса — Леонид Пасечник (@glavalnr) July 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пасечник был избран главой "ЛНР" на псевдовыборах, проведенных террористами в ноябре 2018 года.

В Службе безопасности Украины заявили, что результаты "выборов" стали известны еще до их начала.

Вскоре Пасечник пропал из общественной жизни "республики" якобы из-за отъезда в Россию, где ему провели операцию на сердце.

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