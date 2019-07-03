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Пасечник внезапно решил вернуть "ЛНР" в Украину и обратился к Зеленскому

8.5тЧитать материал на украинском

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник признал, что готов к возвращению псевдореспублики под контроль Украины при условии предоставления ей "особого статуса".

Соответствующее сообщение, как передает "Остров", появилось на странице террориста в Twitter. При этом главарь "республики" также отметил важность "признания права Донбасса на интеграцию с РФ".

Так, Пасечник поддержал интернет-флешмоб, раскручивающийся на оккупированных территориях под хештегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.

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Пасечник

Пасечник

Скрин видео

Он начался с того, что "власти" "ДНР" разместили в сети ролик горловской школьницы, которая якобы по собственной инициативе обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить войну на Донбассе путем предоставления ОРДЛО "автономию языковую и экономическую"

Вскоре в сети стали появляться ролики-ответы, а затем был создан специальный сайт, на котором желающие могли проголосовать за инициативу. Проект был одобрен рядом главарей "ДНР" и представителей пропагандистских СМИ.

В то же время первоначальное содержание призыва к президенту Украины редактировалось, и требование "автономии" было изменено на "особый статус".

Требования к Украине

Требования к Украине

ostro.org

"Я присоединился к акции и призываю каждого жителя Донбасса выложить свою фотографию на сайт! Убежден, что таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом Минских соглашений (в первую очередь особый статус) и признания права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией", – написал главарь "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ЗеленскийЛеонид Пасечник
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Он требует....в Гааге требуй...идиот...кто ты..что ты....??? Дбл
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Raider Raider
Raider Raider
Расстрелять мразоту , вместе с тварями лнровскими .
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Червоний Данило
Червоний Данило
а флейте из кожи тебе в рот не взять???
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