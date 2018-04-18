"Папа, я не могу поверить": на Донбассе случилась еще одна трагедия

Во вторник, 17 апреля, на Донбассе погиб 50-летний украинский военнослужащий Михаил Шозда.

"Папочка, я не могу поверить, что больше никогда не поговорю с тобой! Тебе же в субботу только исполнилось 50, мы еще не успели его вместе отпраздновать!

Прости меня, прости, что я тебя иногда не слушалась, прости за все! Я тебя очень люблю и буду любить всегда! Ты всегда останешься для меня самым лучшим и в моей памяти", — написала на своей странице в Facebook дочь погибшего Ирина Шозда.

Михаил Шозда служил старшим сержантом в составе 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила. 14 апреля ему исполнилось 50 лет.

Как сообщал "Обозреватель", в пасхальное воскресенье, 8 апреля, на Донбассе погиб командир взвода 24 ОМБр, прапорщик ВСУ Владимир Майборода с позывным "Май".