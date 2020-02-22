Панику в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы - журналист

Соратник Ильи Кивы и поклонник партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Чередниченко раньше власти сообщил о прибытии в Новые Санжары эвакуированных из Китая украинцев. Распространенная им информация спровоцировала панику среди местных жителей, которая вылилась в протесты и столкновения с силовиками.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист-расследователь из Полтавы Игорь Гавриленко.

Сергей Чередниченко 5 канал

"Кто сеял панику? Обратите внимание на даты 19 февраля, 10:00, Сергей Чередниченко пишет пост о санатории в Новых Санжарах", – написал журналист.

Также Гавриленко подчеркнул, что местные власти о планах оразмещении эвакуированных из Китая украинских граждан узнала только на следующий день.

"При этом Олег Синегубов, председатель Полтавской ОГА, узнал, что украинцев из Китая разместят в Санжарах, только 20 февраля, утром – в 7 часов", - отметил Гавриленко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что место обсервации граждан, которых эвакуировали из Китая из-за эпидемии коронавируса Covid-19, по состоянию на 19 февраля, когда за ними должен был вылететь самолет, не было определено. Это вызвало ряд сообщений о якобы размещении эвакуированных граждан в медучреждениях в разных уголках страны.

Когда же стало известно, что украинцев из Китая привезут в Полтавскую область, в городок Новые Санжары - местные жители вышли на протесты против размещения в санатории посреди города людей, которые потенциально могут быть заражены коронавирусом. Протесты вылились в столкновения между гражданами и правоохранителями. Позже стало известно о присутствии среди митингующих приезжих провокаторов.

Сейчас эвакуированные из Китая украинцы и иностранные граждане находятся в санатории Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах.

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