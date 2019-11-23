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23 ноября • обновлено в 12:42
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"Л/ДНР" понесли сокрушительные потери на Донбассе: названо количество убитых

2.7т
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Потери террористов "Л/ДНР", которые воевали на Донбассе против Украины, с 16 по 22 ноября 2019 года составили 19 человек.

О ликвидации членов вооруженных формирований Российской Федерации в субботу, 23 ноября, сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Уточняется, что 9 оккупантов было убито, еще 10 человек – санитарные потери. Кроме того, на прошлой неделе российские оккупационные войска потеряли один БПЛА.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

ТСН

Пресс-служба подчеркнула, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, в случае угрозы их жизни и здоровью и попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

Отметим, что в октябре потери российских террористов "Л/ДНР" достигли почти ста человек. Из них несколько десятков – убитыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 22 ноября, вооруженные формирования России на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получил один боец ВСУ, еще один погиб в ДТП.

Также за период с 15 по 21 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 82 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, погибло 2 военнослужащих, ранены 12 бойцов.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины ООС Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Курнув с утра спайсов, пресс -служба оос на фейсбуке огласило медиапространство новыми откровениями. ))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Как уничтожили,где столько уничтожили, на сайтах наворосси и РусВесна, уже просто смеются над больными фантазиями ООС и Штефана дырявого.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ну что , кто больше напридумывает, тут ослы из ООС обскакали Штефана дырявого.
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