"Л/ДНР" понесли сокрушительные потери на Донбассе: названо количество убитых

Потери террористов "Л/ДНР", которые воевали на Донбассе против Украины, с 16 по 22 ноября 2019 года составили 19 человек.

О ликвидации членов вооруженных формирований Российской Федерации в субботу, 23 ноября, сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Уточняется, что 9 оккупантов было убито, еще 10 человек – санитарные потери. Кроме того, на прошлой неделе российские оккупационные войска потеряли один БПЛА.

Иллюстрация. Война на Донбассе ТСН

Пресс-служба подчеркнула, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, в случае угрозы их жизни и здоровью и попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

Отметим, что в октябре потери российских террористов "Л/ДНР" достигли почти ста человек. Из них несколько десятков – убитыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 22 ноября, вооруженные формирования России на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получил один боец ВСУ, еще один погиб в ДТП.

Также за период с 15 по 21 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 82 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, погибло 2 военнослужащих, ранены 12 бойцов.

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