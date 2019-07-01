"Отжали" храм: в Крыму суд изъял здание украинской церкви

Арбитражный суд оккупированного Россией Крыма изъял у Православной церкви Украины здание храма в центре Симферополя.

У украинской церкви отобрали храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира, расположений на перекрестке улиц Козлова и Севастопольской в бывшем здании военно-политического училища, пишет издание Fresh news.

По информации журналиста, УПЦ арендовала его еще с 2002 года, однако сейчас "власти" Крыма требуют от организации, которая стала отдельной церковью, российскую регистрацию. Только тогда, по словам автора, может быть продлена аренда.

В Крыму суд изъял в украинской церкви здание Аtr.ua

Как отметили в СМИ, сейчас здание изымается в пользу Минимущества, недавно был начат ремонт фасада храма. Его площадь составляет 1016 квадратных метров. Также неизвестно, будет ли решение суда оспариваться.

Как писал OBOZREVATEL, в 2016 году представители подконтрольного России "Фонда имущества Крыма" пытались опечатать первый этаж кафедрального собора Святых равноапостольных Владимира и Ольги УПЦ КП в Симферополе. Затем в начале 2019 года российские "власти" в аннексированном Крыму потребовали от представителей Православной церкви Украины "освободить помещение" собора.

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