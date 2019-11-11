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11 ноября • обновлено в 15:39
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Отвод войск в Петровском: в ОС заявили о завершении операции

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В районе Петровского и Богдановки Донецкой области 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств со стороны терррористов и ВСУ.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил, передает hromadske.

"На участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское 11 ноября в 12:00 завершились третьи сутки от начала разведения - силы и средства разведены", - отметили в штабе.

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Наблюдатели ОБСЕ фиксируют отвод вооружений

Наблюдатели ОБСЕ фиксируют отвод вооружений

Telegram/Inside Donetsk

"С завтрашнего дня (12 ноября. - Ред.) планируется начало следующей фазы - разминирование участка с помощью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По графику разминирование территорий должно завершиться за неделю", - добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Этап разведения войск и средств стартовал 9 ноября в районе населенного пункта Петровское. Для фиксации разведения в поселок прибыли наблюдатели ОБСЕ.

  • Украинская сторона и так называемая "ДНР" выпустили белые ракеты в знак готовности. Позже стороны выпустили зеленые ракеты.

  • ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций. После этого представители "ДНР" покинули Петровское.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ООС
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