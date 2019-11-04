Отвод войск в Петровском: Украина и террористы сделали заявление

Террорристы "ДНР" 4 ноября в 12:00 выпустили в небо сигнальную белую ракету в знак готовности начать процесс разведения войск на участке Петровское — Богдановка.

Как пишут сепаратистские сайты, террористы после соответствующего сигнала ждут, что украинская сторона предпримет зеркальные действия. Только после этого стороны выпустят в небо зеленые ракеты в ознаменование начала процесса разведения.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск у Петровского не началось из-за нарушения семидневного режима прекращения огня на соответствующем участке.

Террористы выпустили белую ракету Скриншот видео

"По нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня (4 ноября. - Ред.). Но несколько дней назад были обстрелы в зоне разведения, что было зафиксировано миссией ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут семидневный период тишины", — сказал он.

Пристайко добавил, что после разведения в Петровском будут завершены все предусловия для проведения встречи лидеров "нормандской четверки".

"Рассчитываю, что Российская Федерация все-таки найдет в этот раз время для того, чтобы четыре лидера встретились. Наши немецкие и французские коллеги готовы к этой встречи. Очевидно, что президент Зеленский тоже готов к этой встрече", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского.

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