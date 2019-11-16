Хотят подставить Украину: "ДНР" устроила провокацию после отвода войск в Петровском

Оккупационные войска на Донбассе, несмотря на разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское, продолжили его обстреливать.

Об провокации в субботу, 16 ноября, сообщили в пресс-центре ОС, опубликовав соответствующую схему отвода войск (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации двое суток подряд вели огонь по позициям ОС.

Схема отвода войск Faceboook штаба ОС

"Вчера днем (15 ноября – Ред.) противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по направлению Викторовка по нашим позициям в районе Новогнатовка. Сегодня же утром, в течение получаса, российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки. Огонь велся по направлению Петровского", – сказано в сообщении.

"ДНР" устроила провокацию после отвода войск УКРОП

Военные подчеркнули, что враг, ведя огонь из правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует ВСУ на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. Эти материалы оккупанты хотят использовать для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 ноября в Петровском и Богдановке завершился первый этап отвода сил.

14 ноября в украинском штабе сообщили о начале разминирования территории возле Петровского.

Террористы самопровозглашенной группировки "ДНР" заявили о размещении так называемых военных подразделений на территории разведения войск в районе Петровского, если там появится украинская полиция.

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