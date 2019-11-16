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16 ноября • обновлено в 13:32
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Хотят подставить Украину: "ДНР" устроила провокацию после отвода войск в Петровском

1.6т
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Оккупационные войска на Донбассе, несмотря на разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское, продолжили его обстреливать.

Об провокации в субботу, 16 ноября, сообщили в пресс-центре ОС, опубликовав соответствующую схему отвода войск (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации двое суток подряд вели огонь по позициям ОС.

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Схема отвода войск

Схема отвода войск

Faceboook штаба ОС

"Вчера днем (15 ноября Ред.) противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по направлению Викторовка по нашим позициям в районе Новогнатовка. Сегодня же утром, в течение получаса, российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки. Огонь велся по направлению Петровского", – сказано в сообщении.

"ДНР" устроила провокацию после отвода войск

"ДНР" устроила провокацию после отвода войск

УКРОП

Военные подчеркнули, что враг, ведя огонь из правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует ВСУ на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. Эти материалы оккупанты хотят использовать для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 12 ноября в Петровском и Богдановке завершился первый этап отвода сил.

  • 14 ноября в украинском штабе сообщили о начале разминирования территории возле Петровского.

  • Террористы самопровозглашенной группировки "ДНР" заявили о размещении так называемых военных подразделений на территории разведения войск в районе Петровского, если там появится украинская полиция.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса ООС Вооруженные силы Украины террористы "ДНР"
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Мир Миру
Мир Миру
"Ці матеріали окупанти хочуть використовувати для звинувачень України на світовій арені в порушенні мирного процесу."
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В это ещё кто то верит?
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