Отвод сил ВСУ под Луганском показали на видео

Первый этап отвода украинских подразделений на Донбассе возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", который начался 26 июня, показали на видео.

Ролик на странице в Facebook обнародовал пресс-центр Операции Объединенных сил (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В штабе ООС пояснили, что отдельные украинские подразделения изменили расположение собственных позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей.

Отвод сил у Станицы Луганской Скрин видео

Уточняется, что наблюдение за процессом разведения сил на данном участке с обеих сторон осуществляют патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отвод сил у Станицы Луганской Скрин видео

"Миссия ОБСЕ в течение нескольких суток будет осуществлять постоянный мониторинг по выполнению обеими сторонами всех мероприятий разведения с последующим опубликованием подробного отчета", – сказано в сообщении.

Командование Операции Объединенных сил подчеркивает, что украинской стороной приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения с обеих сторон линии разграничения.

Отвод сил у Станицы Луганской Скрин видео

Пресс-служба подытожила, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонительные возможности украинских подразделений на участке.

Как писал OBOZREVATEL, украинские военные нашли на Донбассе тело бойца, который 22 июня подорвался на мине во время выполнения боевого задания.

Ранее стало известно об успехах ВСУ на Донбассе. Защитники Украины продолжают закрепляться на отбитых у террористов территориях.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!