Ответственны Баум и Тимошенко: всплыли документы о коммерческих грузах в якобы гуманитарных рейсах Зеленского

Обнародованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказались коммерческого назначения.

Они опубликованы в Telegram-канале "Джокер". Отмечается, что это является нарушением, поскольку коммерческая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам (чтобы посмотреть документы, проскролльте новость до конца).

"Проанализировал три рейса президента с гуманитарными грузами. С 6 по 8 апреля 2020 года тремя рейсами из Китая в Украину были завезены товары для коммерческих организаций. Все эти рейсы осуществлялись по дипломатическому разрешению, что является явным нарушением, потому что коммерческая перевозка не может проходить по дипломатическим каналам. Все грузы, в том числе коммерческие, растамаживались в Украине по нулевой ставке", – сказано в сообщении.

Рейсы отправлялись через аэропорт города Сямень, где также был организован склад и был приставлен координатор по отправке грузов. Ответственными с украинской стороны были посол Украины в Китае Сергей Камышев, сотрудник МИД Украины Василий Гомянин и бизнесмен Борис Баум.

Отметим, что бизнесмен из России Борис Баум, по информации журналистки Светланы Крюковой, получил украинское гражданство благодаря замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко. Он также является претендентом на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.

Бизнесмен из России Борис Баум, который замешан в масштабной афере с медицинским грузом из Китая, получил украинское гражданство именно благодаря второму фигуранту коррупционной схемы – замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

В списке компаний, которые получили средства индивидуальной защиты, есть только одна благотворительная организация – БФ "Корпорация монстров", которой завезли 180 000 медицинских масок, 21 000 масок для лица, 6 000 костюмов, 20 000 очков, 5 000 бахил.

Список компаний:

"Сильпо-фуд" – 1 701 000 медицинских масок;

"Эпицентр" – 420 000 медицинских масок;

ROSHEN – 400 защитных костюмов, 100 очков;

ПП "ДІЛОВАР", Одесса, торговля текстилем, уставной капитал 1000 гривен – 400 000 медицинских масок;

"Долфі-Україна", дистрибьютор медицинских изделий – 2 000 000 медицинских масок двумя рейсами по 1 000 000 каждый;

ТОО "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ" Вадима Новинского, добыча природного газа – 10 боксов-изоляторов;

"Українські Генетичні Технології", производитель тест-систем – реагенты для тестов, 6 коробок;

Компания Abifarm, производство защитных масок – оборудование для производства масок, 12 наименований, и 97 коробок тканей (двумя рейсами);

ТОО "АХК-ГРУП", оптовая торговля химическими продуктами, уставной капитал 1000 гривен – 1200 очков;

ТОО "Фірма Техніка монтажу", Львов, оптовая торговля древесиной, стройматериалами и сантехникой, позиционирует себя как лидер рынка строительных креплений – 7 аппаратов ИВЛ, с пометкой: департамент Львовской администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным журналистов, окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая. Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине, который стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем главы Офиса президента Украины.

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