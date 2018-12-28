''Ответственность неизбежна'': оккупанты показали забор в украденном Крыму. Видео

В ФСБ России отчитались о возведении в аннексированном Крыму 60-километрового забора.

В сети опубликовано видео с сооружением, которое должно защищать от выдуманных оккупантами "диверсий", контрабанды запрещенных веществ, табака и алкоголя с оружием (чтобы посмотреть проскрольте до конца страницы).

В российской постановке ролика видно, как пограничники дежурят вдоль стены и "ловят диверсантов". В свою очередь в МИД Украины уже отреагировали на построенное ограждение в захваченном Крыму.

"Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма. Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна", – написала спикер ведомства Екатерина Зеленко.

Спорудження державою-окупантом мостів, парканів чи огорож нічого не змінить у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою. #CrimeaIsUkraine — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 28 грудня 2018 р.

В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной https://t.co/973sJPWgSO pic.twitter.com/rxRa0V7GOj — RT на русском (@RT_russian) 28 грудня 2018 р.

ФСБ России показала стену на въезде в Крым.



Металлическая конструкция должна защитить аннексированный полуостров от диверсий, контрабанды запрещенных веществ, табака, алкоголя и оружия pic.twitter.com/b8tlDwmSJN — Крым. Реалии (@krymrealii) 28 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты похвастались, что возвели стену на севере полуострова, оснастив ее сигнализационными датчиками в районе Перекопского перешейка. Они объяснили строительство заградительных конструкций "защитой от провокаций неадекватных радикалов".

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины подтвердили появление забора, отметив, что конструкция "сырая".