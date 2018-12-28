МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Ответственность неизбежна'': оккупанты показали забор в украденном Крыму. Видео

730Читать материал на украинском

В ФСБ России отчитались о возведении в аннексированном Крыму 60-километрового забора.

В сети опубликовано видео с сооружением, которое должно защищать от выдуманных оккупантами "диверсий", контрабанды запрещенных веществ, табака и алкоголя с оружием (чтобы посмотреть проскрольте до конца страницы).

В российской постановке ролика видно, как пограничники дежурят вдоль стены и "ловят диверсантов". В свою очередь в МИД Украины уже отреагировали на построенное ограждение в захваченном Крыму.

Новости
''Снова вешают лапшу'': в Крыму разоблачили новый фейк оккупантов

"Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма. Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна", – написала спикер ведомства Екатерина Зеленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты похвастались, что возвели стену на севере полуострова, оснастив ее сигнализационными датчиками в районе Перекопского перешейка. Они объяснили строительство заградительных конструкций "защитой от провокаций неадекватных радикалов".

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины подтвердили появление забора, отметив, что конструкция "сырая".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги