"Ответили за все!" ВСУ разгромили террористов на Донбассе. Видео

На оккупированном Россией Донбассе Вооруженные силы Украины уничтожили взводный опорный пункт террористов "Л/ДНР" в ответ на многократное нарушение оккупантами Минских договоренностей.

Соответствующее видео разместил блогер под ником "Конопляный Джмелик" на своей странице в Twitter. Он отметил, что ролик снял военный Игорь Савельев (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).

"Недавно (до 21 июля) плохие ребята нарушали своим поведением представления о любви и гармонии. Поэтому, только в рамках Минских договоренностей, им сожгли ВОП", – написал пользователь.

ВСУ разгромили террористов на Донбассе Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из подразделений Вооруженных сил Украины в субботу, 20 июля, провело одну из самых успешных и грандиозных боевых операций на Донбассе за время войны на востоке Украины.

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