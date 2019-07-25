"Ответили за все!" ВСУ разгромили террористов на Донбассе. Видео

На оккупированном Россией Донбассе Вооруженные силы Украины уничтожили взводный опорный пункт террористов "Л/ДНР" в ответ на многократное нарушение оккупантами Минских договоренностей.
Соответствующее видео разместил блогер под ником "Конопляный Джмелик" на своей странице в Twitter. Он отметил, что ролик снял военный Игорь Савельев (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).
"Недавно (до 21 июля) плохие ребята нарушали своим поведением представления о любви и гармонии. Поэтому, только в рамках Минских договоренностей, им сожгли ВОП", – написал пользователь.
ВСУ разгромили террористов на Донбассе
Скриншот
# АдекватнаВидповидь- Конопляный Джмелик (@ dmitrosel007) 25 июля 2019 г.
"Недавно (до 21 июля) плохие ребята нарушали своим поведением представления о любви и гармонии. Поэтому, исключительно в рамках Минских договоренностей им сожгли ВОП" 💥💥💥
Видео: Иван Савельев #War # война #Ukraine # Украине # ВСУ # ООС pic.twitter.com/YPgaO2XAFn
Как сообщал OBOZREVATEL, одно из подразделений Вооруженных сил Украины в субботу, 20 июля, провело одну из самых успешных и грандиозных боевых операций на Донбассе за время войны на востоке Украины.
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