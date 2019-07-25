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"Ответили за все!" ВСУ разгромили террористов на Донбассе. Видео

1.9т Читать материал на украинском

На оккупированном Россией Донбассе Вооруженные силы Украины уничтожили взводный опорный пункт террористов "Л/ДНР" в ответ на многократное нарушение оккупантами Минских договоренностей.

Соответствующее видео разместил блогер под ником "Конопляный Джмелик" на своей странице в Twitter. Он отметил, что ролик снял военный Игорь Савельев (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).

"Недавно (до 21 июля) плохие ребята нарушали своим поведением представления о любви и гармонии. Поэтому, только в рамках Минских договоренностей, им сожгли ВОП", – написал пользователь.

ВСУ разгромили террористов на Донбассе

ВСУ разгромили террористов на Донбассе

Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, одно из подразделений Вооруженных сил Украины в субботу, 20 июля, провело одну из самых успешных и грандиозных боевых операций на Донбассе за время войны на востоке Украины.

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Место
Украина
Теги
ВСУ ДНР Россия Донбасс
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Ш. Олег
Ш. Олег
Разгромили? То есть, всё, Донбасс вернулся в Украину, война закончена? К чему такие заголовки? Пять (!) лет идут бои на одном и том же клочке земли, сдвиги линии фронта едва заметны даже под микроскопом, десятки тысяч (!) людей, преимущественно украинцев, погибли за это время с обеих сторон… Сколько ещё должно случиться смертей, чтобы этот угар прекратился?
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Так, в Киев приземлился самолёт тогда с ранеными террористами? Я что-то совсем запутался.
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Я не понял, так в Киев самолёт с ранеными террористами прибыл что ли? Все, обоз совсем запутал меня.
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